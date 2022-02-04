Amazon, 2021'in son çeyreğini kapsayan gelir raporlarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, Amazon'da yüzlerin güldüğünü gösteriyor. Zira şirketin yıllık geliri 500 milyar dolara dayandı. Elde edilen kar ise geçen yılın aynı döneminin iki katı.

E-ticaret devi Amazon, 2021 yılının son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayınladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, dudak uçuklatan rakamlar verildi. Amazon'un açıkladığı veriler, e-ticaret sektörünün geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

Amazon tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, geçtiğimiz yılın son 3 ayında 137,4 milyar dolar kazandı. Bu gelir miktarı, bir önceki yılın aynı döneminden yüzde 9 yüksek. Bununla birlikte; Amazon'un 2021 yılı boyunca kasasına giren paranın toplam miktarı ise 469,8 milyar dolar. Amazon CEO'su Andy Jassy, COVID-19 kaynaklı sıkıntılar olsa da verilerin umut verici olduğunu söyledi.

Amazon'un karı neredeyse 2 katına çıktı

Amazon'un net karı da geçtiğimiz yıla göre arttı. Son 3 aylık periyotta 14,3 milyar dolar kar bildiren Amazon, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 7,2 milyar dolar kar bildirmişti. Yani Amazon, aynı periyotta karını neredeyse ikiye katladı. Öte yandan; şirketin yıllık karı da önceki yıldan yüzde 57 daha yüksek. Amazon, 2021 yılında 33,4 milyar dolar net kar bildirdi.

Amazon, hisse senetlerinde de kazanan şirketlerden oldu. Hisse lotu başına 27,75 dolar kar eden şirket, bu konuda da karını ikiye katladı. Zira geçtiğimiz yılın aynı dönemine baktığımızda, hisse senedi başına düşen karın 14,09 dolar olduğunu görüyoruz. Açıklanan rakamlar, Amazon'da yüzlerin güldüğü anlamına geliyor...