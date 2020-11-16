Mazgal Başında Bekleyen Köpeğin Sırrı Çözüldü

Sosyal medya platformlarının son dönemlerdeki yıldızı olan köpek ile ilgili bir açıklama geldi. Kocaeli'ndeki bir caddede sürekli mazgallara bakan köpeğin bir sorunu olmadığını söyleyen bölge esnafı, daha önce fare çıktığı ve köpeğin de o fareleri kovaladığı için sürekli mazgalları izlediğini ifade etti.

Son dönemlerin en çok paylaşılan viral içeriklerinden bir tanesi, Kocaeli’nde yaşayan bir köpek. Edinilen bilgilere göre sevimli dostumuz, günün belirli bir bölümünde kentin en işlek bölgelerinden olan “Fethiye Caddesi”ne gelerek, caddedeki mazgalları izliyordu. Üstelik bu aktiviteyi her gün yapan köpeğin masum bakışları, bazı vatandaşları da üzmüştü. Ancak yapılan son açıklamalar, sokaktaki dostumuz için endişelenecek bir şey olmadığını ortaya koyuyor.

Sokak köpeğini ilgi çekici yapan şey, hayvanın dakikalarca sabit kalıp mazgalın içine bakmasıydı. Olay hem vatandaşların hem de bölge esnafının dikkatini çekmişti. Ancak neyse ki dostumuzla ilgili olumsuz bir sorun yokmuş. Meğer o mazgallardan birkaç kez fare çıkmış ve köpek de o fareleri kovalamış. Bölge esnafı, köpeğin yine mazgaldan fare çıkacağını düşünerek mazgallara baktığını ifade ediyor.

İşte Kocaeli'nde sürekli mazgallara bakan o köpek

Bölgedeki esnaflardan bir tanesi olan Taner Savder, 20-25 gün önce aşırı yağmur olduğunu, mazgallardan birkaç tane farenin çıktığını söylüyor. Sokak köpeğinin de o fareleri kovaladığını söyleyen Savder, köpeğin de yine fare gelir umuduyla orada beklediğini düşündüklerini söylüyor. Taner Savder, sosyal medyada lanse edilen “travma” gibi iddiaların asılsız olduğunu belirtiyor.

Mehmet Barlas isimli bir vatandaş ise bu köpeğin pandeminin başından beri caddeye gelip gittiğini, söylüyor. Yavrusunu mazgala düşürdüğü iddialarının asılsız olduğunu ifade eden Barlas, esnafın bu köpeği çok önceden tanıdığını, herkesin de çok sevdiğini belirtiyor. Barlas, köpeğin daha önceden bir isminin olmadığını fakat artık Mazgal olarak bilindiğini de sözlerine ekledi.