Kod Nedir? Kod Yazma ve Ücretsiz Kodlama Eğitimleri

Kodlama konusuna merak salan ve kodlama dünyasını keşfetmek isteyenler için kod nedir, nasıl yazılır, kod yazmaya sıfırdan nasıl başlarız gibi soruların yanıtlarını derledik. Kodlama dünyasına girmek isteyen takipçilerimiz için piyasadaki ücretsiz eğitim ve kursların listesini hazırladık.

Günümüz dünyasında kullandığımız birçok şeyin ana kaynağı kod tabanlıdır. Kodlama veya kod yazma denilince akıllarda oluşan imge her ne kadar karmaşık gözükse de yapılan işleri parçalara böldüğümüzde bu işlem gerçekten basit bir hal alabilir.

Kod yapan kişilere; kodlayıcı, programcı veya geliştirici denir. Herkes, web siteleri, uygulamaları ve hatta oyunları oluşturmak için kodlar kullanır. Sizin için hazırladığımız bu rehberde kod nedir, nasıl kod yazılır, ücretsiz olarak hangi kurslardan eğitim alabiliriz gibi soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

Kodlama nedir?

Bilgisayarların kendilerine ne yapılması gerektiğini söyleyen makine kodları ve kendine ait bir makine dili vardır. Kodlama, bilgisayarın istediğimiz gibi davranmasını sağlamak için yaptığımız bir programlama dili kullanma işlemidir. Her kod satırı bilgisayara bir şey yapmasını söyler. Kod satırlarıyla dolu bir belgeyeyse “komut dosyası” denir.

Her komut dosyası bir işi yürütmek için tasarlanmıştır. Bu iş bazen bir resim çekmek, bazen bir müzik dosyasını çalıştırmak olabileceği gibi bazen ise sosyal medyada zaman geçirirken yaptığımız bir tıklama işlemi de olabilir.

İnsanların aksine, bilgisayarlar onlara söylediklerimizi itiraz etmeden yaparlar. Bu durum kulağa hoş gelebilir ancak bazı sorunlara neden olabilir. Bir bilgisayara 1’den başlayarak saymasını söyler ve durmasını söylemezseniz; sonsuza kadar saymaya devam eder. İşte bu yüzden iyi bir programcı olmak ve iyi kod yazmak, bir bilgisayara nasıl davranılacağını bilmekle ilgilidir.

Kodlama yapmak zor mudur?

Kodlama yapmak, çok basit ve temel bilgilerle öğrenilebilir bir şeydir. Kodlama yapmayı kitap yazmaya benzetebiliriz. Tıpkı sade bir dil kullanarak hikayenizi anlaşılır kılabileceğiniz gibi, karmaşık kelimeler kullanarak işinizi zorlaştırabilirsiniz. Ancak ne olursa olsun yazdığınız şeyin adı kitaptır. Kodlama öğrenmek de tıpkı yukarıda anlattığımız örnek gibidir. İlk kez kodlama yapmaya başladığınızda bazı şeyleri zor bulacaksınız. Ancak her bir kod satırından elde ettiğiniz birikim sayesinde bazı şeyler basitleşecektir. Basitleşmediği takdirde kendinize uygun bir görsel kodlama dili kullanarak arkasındaki kodları anbean takip edebilirsiniz.

Ne kadar fazla kod yazarsanız gözünüzdeki karmaşık yapıyı o kadar düşük seviyelere indirirsiniz. Kod yazdıkça gözünüzde büyüyen şeylerin mantığını ve aslında ne kadar kolay olduğunu görürsünüz. Yani birçok şeyde olduğu gibi bu olayda da anahtar kavramımız; merak etmek.

Kod yazmak için gerekli olan şeyler:

Kodlama yapabilmek için ne bir aşçı gibi tencere ve tavaya, bir pide ustası gibi fırına, bir tekstil üreticisi gibi kumaşa ihtiyaç yoktur. Kodlama yapabilmek için yalnızca tek bir şeye sahip olmalıyız; kodlama yapabileceğimiz bir programlama dili.

Kodlama yapabilmek için bir programlama dili bilmeye ihtiyacımız vardır. Bu dil, kodlama yaparken bizim düşüncelerimizi bilgisayara aktarmadaki aracımızdır. Günümüzde mevcut halde olan yüzlerce programlama dili vardır. Bunlardan

En popüler programlama ve metin işaretleme dilleri:

JavaScript

CSS

SQL

Java

HTML

Bash/Shell

Python

C#

PHP

C++

C

TypeScript

Ruby

Swift

Assembly

Tamamen ücretsiz kodlama eğitimleri:

Fehmi Uyar, HTML & CSS Eğitim Seti, 42 ders

Muharrem Baldemir, C++ Eğitim Seti, 17 ders

Volkan İstek, Java Eğitim Seti, 10 ders

Aslıhan Şahan, Temel Programlamaya Giriş, 7 gün

Şadi Evren Şeker, Python’a Giriş, 9 ders

Muammer Güler, C# Eğitimi, 57 ders

Mustafa Murat Coşkun, Java Eğitimi, 41 ders

Fehmi Uyar, HTML & CSS eğitim seti:

Kodlamaya yeni başlayanlar için rehber niteliğinde bir set olan bu eğitim; kodların anlamı ve mantığını kullanıcılara anlatıyor. Web tasarıma giriş yapmak isteyenlere temel oluşturmak üzere hazırlanmıştır. Bunun için de öğrenilmesi gereken ilk dil olan HTML ve buna görsellik katmak için CSS dili sette anlatılan eğitimler arasındadır.

Bu dilleri sıfırdan başlayarak öğrenmek isteyenlere fırsat sunulmakta ve bu işin devamı niteliğinde olan HTML 5, CSS 3 gibi sürümlerin yanı sıra JavaScript konusunda da öğrencilere belirli bir amaç doğrultusunda temel hazırlamaktadır. Fehmi Uyar’ın Udemy’deki ücretsiz dersine buradan ulaşabilirsiniz.

Muharrem Baldemir, C++ eğitim seti:

Bu kursun ardından programcılığın temelini atmış olacaksınız. Programlama dünyasının temelinin bilmeye C++ dilini öğrenerek başlamak isteyenler için ideal bir kurs olup bu dilin ardından öğrenebileceğiniz; Perl, PHP, C#, Python gibi dillere kapı aralamanız açısından faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Yine sizler için hazırladığımız tamamen ücretsiz C# dersleri haberimize gitmek için tıklayınız.

C++ programıyla grafik istemcisi, veri tabanı sistemi, sistem programcılığı, oyun programlama gibi etkinlikler yapabileceksiniz. Bunun dışında C++ dilinin ortaya çıkış amacı olan nesne yönelimli programlamaya hakim olacaksınız. Muharrem Baldemir’in Udemy platformundaki ücretsiz eğitimine buradan ulaşabilirsiniz.

Volkan İstek, Java eğitim seti:

Eğitimin sonunda kullanıcı, programlama dillerinin yapısını oluşturan; programlama dillerinin yapısını oluşturan; değişken tanımlama, operatörler, if, switch gibi birçok temel kavramı öğrenecektir.

Konu anlatımı Armstrong Üniversitesi Profesörü Daniel Liang'ın "Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition)" kitabı üzerinde yapılmaktadır. Programın yabancı kaynaklar üzerinden yürümesinden dolayı temel seviyede İngilizce bilgisi istemektedir. Volkan İstek’in Java eğitim setine buradan ulaşabilirsiniz.

Aslıhan Şahan, Sertifikalı temel programlamaya giriş kursu:

Bu eğitiminde, programlamanın çıkış süreçleri ve genel tarihi bilgisini öğreneceksiniz. Kod nedir, algoritma nedir, akış diyagramları, problem çözme teknikleri, güncel programlama dilleri ile ilgili bilgi veren bu online eğitim 18 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan bu online eğitime ücretsiz olarak buradan katılabilirsiniz.

Şadi Evren Şeker, Python’a giriş eğitimi:

Şadi Evren Şeker’in Youtube üzerinden gerçekleştirdiği bu eğitim serisi 9 videodan oluşmaktadır. Python’a dair temel bilgiler ve uygulamaları kapsayan bu seri, Python öğrenmek isteyen kişiler için oldukça ideal.

Python dilinin temellerine ve programlama ortamına giriş yapmak isteyenler için hazırlanan programda ayrıca basit bir programın nasıl çalışacağını, kullanıcıların zihninde oluşan karmaşıklıkları gidermek açısından basit bir şekilde ele alınmıştır.

Muammer Güler, C# dilinde eğitim:

Youtube üzerinden verilen bu eğitim, kodlamaya sıfırdan başlamak ve ileriyi seviyede bunu sürdürmek isteyenler için Visual Studio 2019 Console Application ortamında anlatıldı. Programlama temellerine hakim olabileceğiniz bu seride; programlamanın temelleri, uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmişti.

Kurs sonrası öğreneceklerinizle beraber C# programlama dili vasıtasıyla Java, Python, PHP gibi farklı programlama dillerine kolaylıkla hakim olabileceksiniz. Nesne tabanlı programlama gibi konularda da kendini geliştirmek isteyen kişilerin bu kursu gözden geçirmelerini tavsiye ederiz.

Mustafa Murat Coşkun, Java eğitim seti:

Bu eğitim konunun meraklılarına öncelikle bir yol haritası sunar. Aşama aşama olarak ilerleyen bu süreçte öğrenen kişilere kılavuzluk eden Mustafa Murat Coşkun, başlangıç seviyesinin yanı sıra bu işi ileri taşımak isteyenlere de güzel bir alternatif sunmaktadır.

Java’nın inceliklerini kullanıcıya sunan bu eğitimin Java öğrenmek isteyen kişilerin tercihleri arasında olduğunu söyleyebiliriz. Java dünyasını keşfetmek ve kendini bu yönde geliştirmek isteyenlere yazılım bilgisi aşılamanın, eğitmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyleyebiliriz.