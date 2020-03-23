Koku Kaybı, Koronavirüs Belirtilerinden Olabilir

İngiltere’deki bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışmada, koronavirüse yakalanmış insanların gösterdikleri belirtilerini incelendi. Yapılan analizler sonucunda, başka hiçbir belirti gösterilmese bile, koku kaybı yaşayan insanlar COVID-19 taşıyıcısı olabilirler.

Araştırmacılar, çalışmaları için dünyanın dört bir tarafından koronavirüs hastalarının verilerini kullandılar. Çalışmanının sonuçlarını İngiliz Rinoloji Derneği’nden Profesör Clare Hopkins ve İngiliz Kulak Burun Boğaz Derneği’nden Profesör Nirmal Kumar ortak bir basın açıklamasında duyurdu.

Uzmanlar, dünya çapında koronavirüse yakalanan birçok hastanın, yaygın olarak görülen yüksek ve kuru öksürük semptomlarından önce koku ve tat kaybı yaşadıklarını belirtiyorlar. Araştırmacılar, Güney Kore, Çin, İngiltere ve İtalya’da COVID-19 testleri pozitif çıkan insanların üçte birinin koku veya tat kaybı şikayeti yaşadıklarını belirlediler. Bu nedenle koku veya tat kaybınının koronavirüsün ilk semptomlarından biri olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları, şu anda diğer koronavirüs semptomları olmadan koku veya tat kaybı şikayeti ile hastaneye başvuran hasta sayısında da belirgin bir artış olduğunu gösteren raporlar olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda İran, ABD, Fransa ve Kuzey İtalya’daki doktorlar, koku veya tat kaybı vakalarında ani bir artış olduğunu bildirdiler.

Koku kaybı, COVID-19'un en bariz belirtilerinden olabilir

Araştırmacılar, koku ve tat kaybı şikayetiyle hastanelere başvuran insanlara, diğer koronavirüs semptomlarını göstermeseler dahi COVID-19 testi yapılması gerektiği konusunda uyarıyorlar. Yapılan basın açıklamasında, “Bu hastalar, şimdiye kadar COVID-19’un hızla yayılmasını kolaylaştıran gizli taşıyıcılardan bazıları olabilirler” dendi.

Profesör Nirmal Kumar, SkyNews’e verdiği röportajda özellikle genç hastaların, yüksek ateş ve kuru öksürük gibi temel koronavirüs belirtilerini göstermeden önce koku ve tat kaybı yaşadıklarını söyledi. Kumar, bu nedenle COVID-19’un yayılmasını önlemek için yedi gün boyunca tat veya koku kaybı yaşayan insanların test yaptırması konusunda çağrıda bulundu.