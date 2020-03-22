Fransa’da Koronavirüs Yüzünden İlk Doktor Ölümü Gerçekleşti

Resmi rakamlara göre 14 binden fazla kişide koronavirüs bulunan Fransa’da ilk defa bir doktor koronavirüs kurbanı oldu. Konuyla ilgili olarak Fransa Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı.

Fransa’da bir doktor, ülkenin koronavirüs ile olan mücadelesinde hayatını kaybeden ilk doktoru oldu. Vefat haberini ülkenin sağlık bakanı Olivier Veran açıklarken, doktorun ismi ise açıklanmadı.

Cumartesi günü test edilmişti

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, cumartesi günü COVID-19 tanısı konulan bir doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu da Fransa’da resmi olarak açıklanan ilk COVID-19 kaynaklı doktor ölümü oldu.

Bakan Veran açıklamasını RTL adlı radyo istasyonunun yayınında yaptı. Bakan, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapamayacağını da belirtti. Fransa’da bugüne kadar 14 binden fazla kişinin koronavirüs testleri pozitif sonuçlandı.

Avrupa’nın salgından en ağır şekilde etkilenen ülkelerinden biri olan Fransa, bu haber yazılırken toplamda da 562 ölümlü vakaya sahip. Bu da ülkeyi İtalya ve İspanya’nın ardından en kritik durumdaki üçüncü ülke haline getiriyor. İyileşen kişilerin sayısının ise 1500’ün üzerinde olduğu belirtiliyor.

Fransa’da tecrit sürüyor

Radyo istasyonuna açıklama yapan Fransa Sağlık Bakanı, doktorların, hemşirelerin, itfaiyecilerin ve her gün hayatların kurtarılmasına yardım eden herkesin sergilediği “olağanüstü cesarete” dikkat çekmek istediğini söyledi.

Fransa, geçen haftanın salı gününden bu yana kendini evine kapatmış durumda ve ülkede sokağa çıkılmaması için önlemler alınıyor. İlaç ve gıda alışverişi gibi gerekçeler dışında kişilerin evden çıkmasına izin verilmiyor. Ülkenin Başbakanı Macron da bir kirizin başlangıç aşamasında olduklarını ve bu nedenle uç önlemler aldıklarını açıklamıştı.

İlk dalgayı bastırmak için olağanüstü önlemler aldıklarını açıklayan Macron, hastanelerin hastalara yetişmekte zorlandığı Alsace bölgesine bir sahra hastanesi kurmayı planladıklarını da söyledi. Bu bölgede koronavirüs vakaları oldukça sık görülüyor.

Fransa şu anda dünya üzerinde en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 17. ülke konumunda bulunuyor.