Koldan Ayrılıp Kendi Hareket Edebilen Robot El Geliştirildi

Koldan ayrılıp kendi başına hareket edebilen, nesnelerin üzerine tırmanabilen, nesneleri taşıyabilen bir robot el geliştirildi.

Bilim kurgu ögeleri barındıran oyunlarda ya da çizgi filmlerde bazı robot karakterlerin ellerini fırlatıp rakiplerini yakaladığını ya da robot ellerini bir şeyleri yakalamak için kullandıklarını görüyoruz. IEEE Uluslararası Robotik ve Otomaton Konferansı'nda tanıtılan robotik el, bu yapımlardaki ellere benzeyen yapısıyla dikkat çekti.

İsviçre'deki EPFL tarafından yapılan çalışmada, çok sayıda farklı nesneyi yakalayabilen, koldan ayrılıp bağımsız olarak hareket edebilen ve filmlerden fırlamış gibi duran bir robotik el karşımıza çıkıyor. Paylaşılan videolara göre robot oldukça dengeli ve çevik bir yapıya sahip.

İşte robot elin videosu

Video oldukça sıkıcı bir şekilde başlıyor olsa da özellikle ikinci yarısında çok daha dikkat çekici hâle geliyor. Ekipten yapılan açıklamada, derin öğrenme modeli sayesinde çok parmaklı el tutuşu için çevik manipülasyon tekniklerinin önemli ölçüde ilerletildiği ancak karmaşık ortamlarda temas bilgisiyle yönlendirilen tutuşun henüz tam olarak keşfedilememiş bir alan olduğu ifade edildi.

Öte yandan bu el her ne kadar dikkat çekici olsa da görenleri de biraz rahatsız eden bir yapıya sahip. Elin bir şeyleri kavramak için yaptığı hareketler, sürünme manevraları ve diğer hareketler nedeniyle "Tekinsiz Vadi" denen fenomeni de bir miktar tetikliyor. Öte yandan robotik alanında çalışırken içgüdüsel tepkilerden uzaklaşmak da gerekiyor.

Bu ilginç robot hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.