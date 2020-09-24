Konsept araç tasarımları paylaşan GM Design Instagram hesabı, geçtiğimiz günlerde 'kamyonet budur' dedirten bir paylaşım yaptı. GMC Sierra HD Denali adlı konsept kamyonet, hem güçlü hem de ürkütücü bir görsellik sunuyor.

ABD’nin köklü otomobil üreticilerinden General Motors, tasarım ekibinin elinden çıkan fütüristik araç konseptlerini GM Design adlı bir Instagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaşıyor ve şirketin geçtiğimiz günlerde paylaşmış olduğu bir kamyonet konsepti, gerçek anlamda kendine hayran bırakıyor.

GMC Sierra HD Denali olarak adlandırılan konsept kamyonet, Chevrolet Silverado ile GMC Sierra’nin bir araya getirilip fütüristik bir bakış açısıyla yeniden tasarlanmış hali gibi görünüyor. Her modelde daha da büyüyen ızgara tasarımını neredeyse maksimum büyüklüğe ulaştıran GMC Sierra HD Denali, hem hoş hem korkutucu bir görüntü sunuyor.

GMC Sierra HD Denali konsept tasarımı

Dürüst olmak gerekirse GMC Sierra HD Denali, pek çok konsept araç ile karşılaştırıldığında gerçek bir ürün olma ihtimali çok daha yüksek olan bir konsept. Zira GMC Sierra HD Denali, oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olmasına rağmen aslında günümüz otomobil tasarımlarına da bir hayli benziyor. Tasarımın GM Design tarafından ortaya konması ise cabası.

Chevrolet Silverado ve GMC Sierra

GMC Sierra HD Denali, üç katlı ızgara tasarımına tam uyum sağlayan bir üç katlı LED far tasarımına sahip. Araç bu özelliği ile 2021 Hyundai Tucson’u andırıyor olsa da çok daha sert bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca aracın ön bölümünün neredeyse bir araba büyüklüğündeki yüksekliği, bu görkemli kamyonetin gerçekten güçlü bir motora sahip olacağının da bir göstergesi.