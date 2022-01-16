Konut Fiyatlarının Yıllık Artış Oranları Açıklandı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Türkiye'deki konut fiyatlarının son bir yıldaki artışı ile ilgili bir rapor yayımladı. Raporda, İstanbul'daki ev fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre %105,6 artış gösterdiği ortaya çıktı.

Hepimizin bildiği gibi ülkemizde son zamanlarda birçok sektörde fiyat artışı yaşanıyor. Akaryakıt, market gibi alanlarda yaşanan fiyat artışları hayat pahalılığının yükselmesine ve vatandaşın zorluk çekmesine sebep oluyor. Birçok insanın hayali olan ev almanın da oluşan pahalılıklardan etkilendiğini belirtmek yanlış olmaz.

Şimdi de Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yürütülen yeni bir araştırma sonuçlandı. Bu çalışmada sahibinden.com’dan toplanan veriler incelendi ve Türkiye'deki konut fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre nasıl arttığını gözler önüne serildi.

İstanbul’da fiyatlar %105,6 arttı

Sahibinden.com’da bulunan ilanlardan toplanan verilerin analiz edildiği raporda, satış fiyatlarındaki yükselme hızı ile reel konut fiyatlarındaki artış hızının 2021’in son ayı olan aralıkta da devam ettiği belirtildi. ‘sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü’ ismi verilen rapor; konut arzı ve talebinin düştüğünü, fiyatların üç büyük ilde de yükseldiğini ortaya koydu.

Verilere göre satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul’da %105,6, Ankara’da %82,1, İzmirde’de %76,6 olarak belirlendi. Tüm büyük şehirlerde ilan satış fiyatlarının arttığını gösteren raporda buna ek olarak metrekare ortalama fiyatlarının İstanbul’da 9.642 TL’ye, İzmir’de 7.567, Ankara’da da 4.400 TL’ye yükseldiği ortaya çıktı.

Son olarak enflasyondan arındırılmış, yani reel konut satış fiyatlarındaki yükselme konusunda da dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Bu konudaki artış oranını %40,4 olduğu ve dönemin en yüksek seviyesi olduğu ifade edildi. Türkiye genelinde geçtiğimiz sene 3.521 TL olan ortalama konut ilan metrekare fiyatının 6.726 TL’ye yükseldiği, konut ilan fiyatlarının yıllık artış oranının %91’e çıktığı da paylaşılan veriler arasında yer aldı.