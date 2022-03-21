Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konut fiyatlarını düşürecek bir çalışma yaptığı açıklandı. Bu çalışma, ev satın alırken uygulanan KDV'ye önemli bir dokunuş yapıyor. Şayet bu çalışma yürürlüğe girerse, 1 milyon liralık 155 metrekarelik bir dairenin fiyatı yaklaşık 100 bin TL düşecek.

Hükümet bir süredir içerisinde bulunduğumuz ekonomik koşulları iyileştirmek için çeşitli çalışmalarda bulunuyor. Örneğin bundan bir süre önce gıda ürünlerinde uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin bir karar alınmıştı. Şimdi benzer bir çalışma konutlar için de yapılacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte hem ev almak isteyen vatandaşı hem de inşaat şirketlerini rahatlatacağına inanılan çalışmanın detaylarına yakından bakalım.

Edinilen bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı, yaptığı görüşmeler sonucunda ikili KDV sistemini ön plana çıkardı. Bu yeni sistem, ev alacak vatandaşlar için önemli bir sınır olan 150 metrekare büyüklüğe esneklik sağlayacak. Düzenlemeye göre vatandaşlar, ev satın alırken 150 metrekareye kadar olan net büyüklük için yüzde 8 KDV, 151 metrekare ve üzerindeki büyüklüklerin kalan kısmı için yüzde 18 KDV ödeyecekler.

150 metrekarelik dairenin fiyatı yaklaşık 100 bin TL düşecek

Mevcut sisteme göre 1 milyon TL karşılığında 150 metrekareye kadar ev satın alan bir vatandaş, 80 bin lira KDV ödüyor. Aynı fiyata 150 metrekare ve üzeri büyüklükte bir daire alındığında ödenen KDV ise 180 bin lira oluyor. Çünkü evin büyüklüğü nedeniyle KDV oranı yüzde 18 oluyor. Yapılan çalışma, mevcut sistemi şöyle değiştiriyor: Vatandaş, 150 metrekarelik bölüm için yine 80 bin lira KDV ödeyecek. 150 metrekareyi aşan alan için ise yüzde 18'lik KDV ödenecek. Tabii 155 metrekare üzeri bir ev almaya kaçımızın gücü yeter, orası apayrı bir soru işareti olarak ortada durmaya devam ediyor...

Sektör temsilcileri, bu çalışmaya sıcak bakıyorlar. Yakın bir gelecekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması planlanan çalışmanın hem talebi artıracağı hem de fiyatları düşüreceğine inanılıyor. Ancak bunu konuşmak için henüz erken olduğunu da söyleyelim. Yapılan çalışmanın yürürlüğe girmesi için henüz zamana ihtiyaç olduğunu düşünecek olursak, o günün koşullarının ne olacağı belli değil. Yani böyle bir düzenleme olsa da artan maliyetler nedeniyle fiyat düşüşü olmayabilir.