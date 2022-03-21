Kaç Milyon Hane 'Elektrik' Desteğine Muhtaç Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2021 yılına ilişkin faaliyet raporunda elektrik faturası desteği verilen hanelerin sayısı açıklandı. Bakanlığa göre 1,5 milyon hane olması gereken destek miktarı, beklentilerin yüzde 20 üzerine çıkarak 1,8 milyon hane olarak kayıtlara geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021 yılına ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. Yayımlanan rapor, en çok da vatandaşa yapılan yardımların oranıyla gündem oldu. Zira rapor, 2021 yılında 2 milyona yakın hanenin elektrik faturasını ödeyemediğini ve desteğe muhtaç olduğunu ortaya koydu. Bakanlık ise bu sayının 1,5 milyon olarak kayıtlara geçeceğini düşünüyordu.

Hazırlanan rapora göre 2021'de Elektrik Tüketim Desteği programına dahil edilen hane sayısı 1 milyon 801 bin 835 olarak kayıtlara geçti. Yani bakanlık, beklentilerin yüzde 20 kadar üzerinde elektrik faturası desteği verdi. Üstelik bu durum 2022 ve 2023 yıllarında da artarak devam edecek. Tahminlerin ne denli tutarlı olacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.

2022 ve 2023'te neler yaşanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın raporuna göre 2022 yılında 1 milyon 836 bin 495, 2023 yılında ise 1 milyon 944 bin 524 haneye elektrik faturası desteği verilecek. Bakanlık, bu rakamlara göre 2022'de 2 milyar 442 bin 155 TL, 2023'te ise 2 milyar 632 milyon 643 bin TL destek sağlanacağını ifade ediyor.

Haberimizin başında, 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tahmini ile gerçek rakamlar arasında yüzde 20'lik fark oluştuğundan bahsetmiştik. Şayet 2022 ve 2023'te de bu durum devam ederse; 2022'de elektrik faturası desteği alan hane sayısı 2 milyon 203 binin üzerine çıkacak. Bu sayı, 2023'te ise 2 milyon 333 binin üzerinde olacak. Böylesi bir durumda, vatandaşa yapılacak yardım tutarı da ciddi anlamda artmış olacak...