Konut Fiyatlarının En Az Yüzde 60 Daha Artacağı Açıklandı

Türkiye'de konut fiyatlarının yükseldiği herkes tarafından bilinirken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör kaynakları, bunların daha iyi günler olduğunu açıkladılar. Zira fiyatların 2022'de en az yüzde 60 daha artacağı düşünülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi'nde yer alan bilgilere göre konutların fiyatları, yüzde 50,5 artış gösterdi. TÜİK'in İnşaat Maliyet Endeksi'ne baktığımızda ise Kasım 2021'de yıllık yüzde 48,87 artış yaşandığı belirtiliyor.

Emlak ve inşaat sektör temsilcilerine göre ise gerçek rakamlar, açıklananların en az iki katı. Emlakçılar, konut fiyatlarının yüzde 100'den fazla, inşaat şirketleri ise maliyetlerin yüzde 200'den fazla arttığını belirtiyorlar. Gelin bu konuyla ilgili yapılan açıklamalara hep birlikte bakalım.

"Sıfırdan ev almak imkansız hale geldi"

İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Arslan tarafından yapılan açıklamalarda "Şu anda bir eviniz yoksa yeni bir ev almayı unutun. Konut piyasasında zaten TL'den kaçan yatırımcılar ve evini yenilemek isteyenler hâkim, bu fiyatlarla hiç evi olmayan birisinin sıfırdan kredi çekip alması imkansız." ifadelerine yer verildi. İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu ise "Artık alt sınıf ve orta sınıf ev alamaz. Fiyatlar sadece üst sınıfın alabileceği bir noktaya geldi. Bu maliyetlerle biz yapamayız onlar alamazlar. Ayrıca Türkiye'de 6 milyon çürük yapı var, maliyet artışları kentsel dönüşümü de imkânsız hale getirdiği için sorun vatandaşın can güvenliği sorunu haline geldi." diyor.

Türkiye'deki konut fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan oldu. Taylan, "Fiyatlar bir türlü oturmuyor. Düşmesini geçtik, sabit kalması bile zor şu an sürekli artıyor. Aynı şekilde kiralar da artıyor tabi. Enflasyon korkusuyla gayrimenkule sarılanlar piyasadan çıkmadan bu fiyatlar sabitlenmez de sürekli artmaya devam edecektir." diyerek, sektörün geldiği son noktayı açıkladı. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı ise "Türkiye barınma krizine doğru gidiyor. Mülk edinmek her geçen gün zorlaşacak ve kira rakamları da buna bağlı yükselecek. Daha kötüsü kiralık ev kavramı gittikçe azalacak ev bulmak zorlaşacak." diyerek, konut fiyatlarının 2022'de en az yüzde 60 artacağını belirtti...