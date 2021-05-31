Konya’da 65 Metre Derinliğinde Yeni Bir Obruk Oluştu

Son zamanlarda obruk sayısı gittikçe artan Konya’da bir obruk daha oluştu. Bir yonca tarlasında meydana gelen obruğun 65 metre derinliğe ve 3 metre genişliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Olay sırasında can kaybı yaşanmadı.

Konya’da farklı boyutlarla birbirinin ardı ardına oluşan obruklara bir yenisi eklendi. Bir çiftçiye ait yonca tarlasında 3 metre genişliğinde ve 65 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Olayın birkaç gün öncesinde hasat edilen tarlada neyse ki can ve mal kaybı yaşanmadı.

Tarlada çalışan 17 yaşındaki Bekir İlhan, bir diğer tarladan dönüşte oluşan yeni obruğu fark etti. Yapılan incelemeler sonucunda 65 metre derinliğe sahip olduğu öğrenilen obruk, Konya’da sayısı 600’ü geçen obruk takımının yeni üyesi oldu.

Toprak çöktü, 65 metrelik delik oluştu

Konya’nın Reşadiye Mahallesi’nin Güllükuyu bölgesinde bulunan, 60 yaşındaki Bekir İlhan’a ait yonca tarlasında yakın zamanda bir obruk meydana geldi. Şahsın kendisiyle aynı adı taşıdığı torunu, tarlaya sulama borusu yerleştirdikten sonra bir diğer tarlayla ilgilenmeye gitti. Dönüşte obruğu fark eden İlhan, durumu şu ifadelerle açıkladı: ”Diğer tarlaya gitmiştim. Döndüm tarlanın ortasında farklılık gördüm. Yanına yaklaşmaya çalıştım, korktum biraz. O bölgeye ulaştığımda obruk olduğunu gördüm ve dedeme haber verdim. Birkaç gün önce tarladaki yoncayı hasat etmiştik. O dönem olsaydı burada çalışıyorduk. Büyük bir facia olabilirdi.”

Nasıl oluşuyor bu obruklar?

Özellikle Konya ilinde çokça karşılaşılan obruklar, basit bir tanımla yeraltındaki kayaçların erimesiyle meydana geliyor. Yeraltındaki suyun karbondioksit ile birleşmesinin sonucunda karbonik asit oluşuyor. Bu asit, zamanla kirecin fazla olduğu toprakları çözerek görünen zeminin altında mağaralar oluşturuyor. Mağaranın tavanında kalan yüzeyin de bir süre sonra çökmesiyle obruk dediğimiz oluşumlar meydana geliyor. Obrukların bu bölgede artmasının nedeninin, çorak topraklara sahip Konya’da tarım için fazla su tüketilmesi ya da fazla su üreten bitkilerin yetiştirilmesi olduğu düşünülüyor.