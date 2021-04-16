Kuruyan Meke Gölü'nün Kurtarılması İçin Bir Formül Denenecek

Dünyanın nazar boncuğu olarak da bilinen Meke Gölü haritadan silinecek hale geldi. Kuruyan gölde tek damla su kalmazken, gölün kurtarılması için alternatif çözümler aranıyor.

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan iki evreli volkanik bir patlama sonucunda oluşmuş, dünyanın göz bebeği hatta nazar boncuğu Meke Gölü’nün kuruması herkesin yüreğini dağladı. Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasının ardından, 9 bin yıl önce ikinci bir volkanik patlama nedeniyle her tarafının suyla dolmasından dolayı oluşup, “maar göl” özelliğine sahip.

Tuzlu suya sahip olan gölün tam ortasında 50 metre yüksekliğinde bir volkan konisi bulunuyor. Yer altı sularıyla beslenen göl hem turistik açıdan hem de maar göl olma özelliğinden dolayı oldukça değerliydi. 2000 yılından itibaren kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Meke Gölü’nün bu hale gelmesinin en büyük nedeni olarak bilinçsiz tarımsal sulama ve yer altı su seviyesinin azalması gösteriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2,5 milyon metreküp su taşıyacak

Dünyanın nazar boncuğu olarak görülen Meke Gölü’nün eski haline getirilmesi için 2,5 milyon metreküp su taşınması ve su seviyesinin tekrar 1 metre civarına çıkarılması hedefleniyor. Dünyanın en önemli jeolojik mirasları içinde gösterilen Meke Gölü için Acı Göl, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi vb. noktalardan su aktarımı yapılmasının ardından gölün tekrar eski görüntüsüne dönmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Fetullah Arık, konuyla ilgili olarak “İki evreli volkanik patlamayla oluşmuş ve o görmeye alışkın olduğumuz 'nazar boncuğu' görünümü maalesef şu an mevcut değil. O nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız proje başlatmaya karar verdi. Ocak ayı başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nde konuyla ilgili birçok uzman kurumun katılımıyla Konya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama, Araştırma Merkezi'miz de dahil bir toplantı gerçekleştirildi. Meke'nin, şu an mevcut kuraklık ve aşırı kontrolsüz yer altı suyu kullanım şartları altında doğal yollardan geri gelemeyeceği ön görüldü. Bundan sonra bölgedeki gerek yer altı suyu üretim kuyularından gerek Acı Göl'den gerek Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden sular alınarak Meke Gölü'ne takviyesiyle ilgili fizibilite çalışmasına karar verildi.

Meke Gölü'nün göl tabanında volkanik cürufların oluştuğu bir bölge var. Bu bölgede suyun süzülmesi oldukça yüksek. Yapmış olduğumuz gözlemlere göre yüzde 50'liler seviyesinde geçirimlilik söz konusu. Ayrıca bölgede buharlaşma yüksek. Bölgedeki jeolojik çalışmalardan ve meteorolojik gözlemlerden yıl boyunca yüzde 94'lere ulaşan buharlaşmanın olduğunu belirledik. Meke Gölü'nün göl alanı yaklaşık 500 bin metreküp suyla dolabilecek durumda. Bu suyun uzun süreli yıl boyuncu muhafaza edilmesi, süzülme ve buharlaşmada kaybedilecek suyu da hesaplayarak yıllık 2,5 milyon metreküplük su takviyesiyle ortalama 1 metre su yüksekliğinde sulu görünüme kavuşacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bununla beraber unutmamak gerekli ki son dönemde Türkiye’de pek çok sönmüş volkan uyanışa geçiyor. Halk arasında uyanan volkanlar acaba gölü kurutmuş olabilir mi diye bir rivayet de bulunuyor ancak bunun hiçbir bilimsel karşılığı olmadığını unutmamalısınız.