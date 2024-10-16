İskoçya’nın Dumbarton kentinde, korkunç gizemiyle ünlü bir köprü var: Overtoun Köprüsü.

Bu köprünün gizemi, birçok köpeğin “intihar” noktası olmasından kaynaklanıyor. Kimsenin anlam veremediği bu garip olay, hemen hemen 50’ye yakın köpeği canından etti.

Peki neden köpekler bu köprüde intihar ediyor?

19. yüzyıldan kalma büyüleyici bir köprü olan Overtoun, İskoçya’da yer alıyor.

Büyüleyici bir güzelliğe sahip olan köprü, ne yazık ki güzelliğiyle ön plana çıkmıyor. Burada yaşanan olaylar silsilesinden sonra adı bile “köpek intihar köprüsü” olarak biliniyor. 1895’te inşası tamamlanan köprü, o günden beri yeşillikler içinde bulunmasıyla tam bir cennet köşesi gibiydi.

Ta ki 1950’lere gelene dek…

O tarihten itibaren yerel halk, köprüden köpeklerin intihar ettiğini söylüyor.

Köprüye gelmeden önce köpeklerin garip bir şekilde davranarak etrafa baktıklarını söylüyorlar. Şu ana kadar 50’ye yakın köpeğin bu köprüden atladığı biliniyor. Hepsi hayatını yitirmedi ancak bu olayın gizemi de pek çok insan tarafından spekülasyona uğradı.

Kimisi bu durumun bir hayaletle özdeşleştiğini söylerken kimisi de zamanında akli dengesi yerinde olmayan bir adamın bebeğini bu köprüden atmasına bağlıyor. İnanışa göre köpekler de bebeğin atladığı yerden atlıyorlar.

Uzmanlar, köpeklerin intihar kavramına sahip olmadıklarını söylüyor.

Bundan dolayı köprüdeyken “sıçrayarak” atlamaları, temel içgüdülerine dayanıyor. Hayvan davranış uzmanı David Sands, zamanında köprüyü ziyaret edince bu konuyla ilgili bir sonuca vardı. Gözlemlerine göre köpekler, koku izleme becerilerine yenik düşüyor.

Görünüşe göre civardaki vahşi hayvan kokusu, köpeklerin içgüdülerine kapılarak bir anda köprüden atlamalarına neden oluyor olabilir. Yerel halk ise hâlâ devam eden bu duruma karşı korku içinde.

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