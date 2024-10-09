Köpek balıklarının, midelerini belirli aralıklarla dışarı çıkardığını hiç duymuş muydunuz? Ya da tüküren, öğüren veya vücudundan bir şey çıkarıp geri yutan bir köpek balığına rastladınız mı?

Köpek balıkları, çok sık görme fırsatı bulamadığımız canlılardır ancak eğer bu canlıya rastlamadıysanız, onu bu vaziyette görme ihtimaliniz oldukça yüksek.

Peki bunun sebebi nedir? Köpek balıkları neden midelerini dışarı çıkarırlar?

Köpek balıkları, yememeleri gereken çok çeşitli şeyleri yeme eğiliminde olan canlılardır.

Örneğin araştırmacılar Kaplan köpek balıklarının midelerinde, tavuk kümesinden patlamamış mühimmatlara kadar her şeye rastlamıştır. Bu tür, yenilebilir olsun ya da olmasın gördüğü her şeyi tüketmek ister.

Esasen köpek balıkları da dahil olmak üzere okyanustaki çoğu deniz canlısının midesinde parçalayamadığı çok şey vardır. Onların yememeleri gereken şeyleri yemesinde ise insanların rolü oldukça büyüktür.

Çünkü özellikle Kaplan köpek balıkları, yalnızca kendi yaşam alanları olarak sınırladığı bölgelerde yemek yeme eğilimindedir. Bu da insanların, köpek balıklarının habitatlarına yabancı cisimleri ve maddeleri bıraktığı anlamına gelir.

Neyse ki köpek balıklarının vücutlarında bu sorun için bir çözüm vardır.

Bir köpek balığı, parçalayamayacağı ve sindiremeyeceği bir şeyi yediğinde, midesinde dışa dönme meydana gelir. Bir diğer adıyla mide eversiyonu, köpek balıklarının kötü beslenme veya yanlışlıkla yememeleri gereken bir şeyi yemeleri durumunda başvurdukları bir çözümdür.

Mide eversiyonu, mide asidinin düzgün bir şekilde parçalayamadığı tüm içeriklerden kurtulmak için, midenin tamamının geri çıkarılması işlemidir.

Vücutlarındaki istenmeyen içeriklerden kurtulmak, köpek balıklarının midelerini ağızlarından dışarı atarak ve vücutlarına geri çekerek, bir saniyeden daha kısa sürede başarabildikleri gönüllü bir çözümdür.

Böylece midelerini rahatsız eden maddeleri veya nesneleri, bu şekilde dışarı atmış olurlar.

Öte yandan her köpek balığı türü, aynı sebeplerden dolayı midesinin tamamını dışarı çıkarmaz. Örneğin bir grup araştırmacıya göre büyük beyaz köpek balıkları, yeni yiyecekleri yemeye başlamadan önce daha önce yediği yiyecekleri tükürür.

Bunun sebebi, muhtemelen karşılarına daha iyi bir yiyeceğin çıkmasıdır. Bu yolla eskini çıkararak daha lezzetli olanlara yer açarlar.

Özetle mide eversiyonu, köpek balıklarında doğal bir olaydır ve hayvanların vücutlarındaki istenmeyen içeriklerden kurtulmaları için pratik bir yoldur. Yani bir köpek balığının midesini dışarı çıkardığına tanık olursanız, onun mide ağrısından kurtulmaya çalıştığını anlayabilirsiniz.

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