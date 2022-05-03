Araştırma: Köpekler Günde Kaç Kez Beslenmeli?

Arizona Üniversitesi'nden bir ekip, 10 bin köpeğin katıldığı geniş kapsamlı bir araştırma ile köpeklerin kaç kez beslenmesi gerektiğini inceledi. Ortaya çıkan cevap, günümüz önerilerinin ve kabul edilen limitin tartışılmasına neden olacak cinstendi.

Köpekler, türü, yaşı ve sağlık durumu gibi pek çok dış ve iç etmene göre farklı şekillerde beslenmek zorunda olabiliyorlar. Bununla birlikte köpeklerin bir öğününün porsiyonu da yine pek çok şeye göre çeşitlilik gösterebiliyor. Peki bunların yanında bir köpek, bir gün içinde ne sıklıkla besin almalı? Bu konuda genel görüş günde 2 kez olsa da, yapılan yeni bir araştırma bu konuyu yeniden irdeledi.

Arizona Üniversitesi’ndeki bilim insanlarından oluşan ekibin gerçekleştirdiği araştırma, ortaya ilginç ve güncel önerileri bozan bir sonuç çıkardı. Toplam 10 bin köpeğin katılımıyla gerçekleşen araştırma, günde yalnızca bir öğün beslenen yetişkin köpeklerin, birden fazla beslenen yetişkin köpeklerden daha sağlıklı olduğunu ortaya koydu.

Günde bir kez beslenen köpeklerin daha sağlıklı olduğu tespit edildi:

Araştırma ekibinin başındaki isim olan Emily Bray, yaptıkları çalışmayla günde bir kez beslenen köpeklerin bilişsel işlev bozukluğu ölçeğinde daha düşük puanlara sahip olduğunu açıkladı. Bununla birlikte bu köpeklerde mide-bağırsak, diş, ortopedik, böbrek-idrar ve karaciğer-pankreas bozukluklarına sahip olma riskinin de düştüğü gözlemlendi.

‘Dog Aging Project’ projesi kapsamında yapılan çalışmada tüm veriler, köpeklerin sahipleri tarafından elle sağlandı. Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmadan çıkan sonucun yalnızca ilişki temelli olduğunu, nedensellik göstermediğini de vurguladı. Yani köpek sahiplerine sadece bu araştırmadan yola çıkarak doğrudan hareket etmemeleri gerektiğini söyledi.