Köpeklerin neden sık sık esnediğini hiç merak ettiniz mi? Yorgunluk ve uyku hâli, onların esnemesine elbette katkıda bulunabilir ancak bu davranışın arkasında birçok sebep var.

Köpekler, diğer hayvanlarla kıyaslandığında oldukça özel ve gizemli canlılardır. Bu sebeple onların hangi hareketi hangi amaçla yaptıklarını çözmek, çoğu zaman zorlayıcı olur. Tıpkı neden esnediklerini tahmin etmeye çalışmak gibi.

Peki köpekler neden esner?

Esnemeler genel itibarıyla gizemli olsa da köpeklerin bunu sık sık deneyimlemesinin önemli sebepleri vardır.

Esneme, bir köpeğin kendini sakinleştirme mekanizması olabilir ve onlar, etraflarında olan bitenler yüzünden strese girdiklerinde sıklıkla esnerler. Köpekler genellikle yüksek seslerin olduğu ortamlarda bulunmaktan pek hoşlanmazlar çünkü bunlar aşırı uyarıcı olabilir. Yabancı insanlar, çocuklar ve diğer evcil hayvanlar da onları strese sokabilir ve bu sebeple esneyebilirler.

Ayrıca köpeklerde esneme, onların belirli bir davranışa veya ortama katılmak istemediğini gösterebilir. Köpek eğer çevresinde bir tehlike hissederse, bundan kaçınmak isteyecek ve esnemeye başlayacaktır.

Ya da bir köpeğin etrafındaki bir başka köpek endişeli görünüyorsa, esas köpek etkileşime girmemeyi tercih ettiğini belirtmek için esneyebilir.

Esnemeler, insanlarda olduğu gibi köpekler için de bulaşıcıdır.

2013’te yapılan bir çalışma, köpeklerin sahiplerinden sonra esneme eğiliminde olduklarını fakat yabancıların esnemesinden etkilenmediklerini gösterir. Ayrıca bir köpek başka bir köpeği esnerken gördüğünde, genellikle kendisi de esnemeye başlar.

Öte yandan köpekler, tıpkı insanlar gibi bir şeylerle meşgul olmak isterler ve çevrelerinde onlarla ilgilenen ya da onların ilgisini çeken bir uyaran olmadığında canları sıkılabilir.

Elbette köpek ırklarının sıkılma noktasında farklı eşikleri vardır. Bazıları günün büyük bir kısmında etrafta tek başına dolaşmaktan veya uyumaktan memnunken aslında çoğu daha fazla oyuna ve uyarana ihtiyaç duyar. Yani köpekler can sıkıntısı sebebiyle de esneyebilir.

Köpeklerin esnemesi, bazı zamanlar çeşitli tıbbi sorunlara da işaret edebilir.

Eğer köpek çene ağrısı, mide bulantısı veya yutma güçlüğünden muzdaripse bu şikâyetlerini gidermek için esnemeye bel bağlıyor olabilir. Ayrıca sık sık esneyen köpekler, yeterli oksijen alamıyor veya kalp rahatsızlığıyla mücadele ediyor olabilir.

Özetle köpeklerin esneme davranışlarının arkasında birçok sebep vardır. Köpeğinizin hangi sebeple esnediğini tespit edebilmek için onları dikkatli bir şekilde gözlemleyebilir veya veteriner bir hekimden yardım alabilirsiniz.

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