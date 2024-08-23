Kediler ve Köpekler Gerçekten Birbirinden Nefret Ediyor mu Yoksa Bu Büyük Bir Yanılgı mı?

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Şimdiye kadar kedi ve köpeklerin, birbirini sevmeyen iki farklı hayvan türü olduğunu varsaydık. Peki işin doğrusu nedir? Kediler ve köpekler gerçekten birbirine düşman mıdır?

Kediler ve köpekler dünyanın en popüler ve en fazla evcilleştirilen hayvanlarıdır. Ancak onlar arasındaki ilişki biraz karmaşıktır.

Gelin, işin doğrusuna bakalım.

Kediler ve köpekler arasındaki etkileşim, iki türlüdür.

kedi ve köpek

Birbirlerini tanıyan kediler ve köpekler ve birbirini tanımayan kediler ve köpekler. Buradaki âşinalık yönü, birlikte yaşama veya sık iletişime girmekle ilişkilidir. Ayrıca bir köpeğin tanımadığı bir kediye saldırma, hırlama veya havlama ihtimali bir kediye göre daha yüksektir.

Ancak köpeklerin yaklaşık %20’si de tanımadığı bir kedi gördüğünde kuyruk sallama eğiliminde olur. Bu da muhtemelen bir köpeğin bir kediye dostça yaklaştığı anlamına gelir.

Bir kedinin tanımadığı bir köpeği görmezden gelme veya durumdan kaçmaya çalışma olasılığı da epey yüksektir. 

kedi ve köpek

Yine köpeklere benzer şekilde kedilerin yaklaşık %13’ü, tanımadığı bir köpeğe dostça yaklaşma eğilimi gösterir. Öte yandan vahşi popülasyonlar için her iki tür de diğer türlere karşı çok normal bir tedirginlik içinde olur.

Aslında kediler, tanımadıkları bir köpeğe karşı özel bir tedirginlik gösterirken tanımadıkları diğer kedilere karşı bariz şekilde düşmanca davranır. Tüm bunlar kedilerin, köpeklere göre daha özerk hayvanlar olmasından ileri gelir.

Özetle kedi ve köpeklerin iki azılı düşman olduğu fikri büyük bir yanılgıdır. Ancak elbette istisnai durumlar da olabilir. 

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