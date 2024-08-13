Köpekler için zararlı veya öldürücü olan ve bu sebeple onlara yedirilmemesi/içirilmemesi gereken birçok yiyecek ve içecek vardır. Ancak bu noktada dikkati en fazla çikolata çeker. Çikolata, köpekler için neden zararlıdır?

Bazılarımız bu bilginin, şehir efsanesi olduğunu veya az bir parçadan bir şey olmayacağını düşünebilir. Fakat durum pek de öyle değil.

Gelin çikolatanın, köpeklere neden asla verilmemesi gerektiğine bakalım.

Çikolata, köpeklerde en sık rastlanan zehirlenme sebeplerinden biridir.

Bunun sebebi, çikolatanın içindeki teobromin maddesidir. Kimyasal yapısı kafeine benzeyen ve uyarıcı özelliği olan teobromin, kakao çekirdeklerinin yanı sıra çay yapraklarında da bulunur.

Köpekler için öldürücü olan teobromin miktarı, 300 miligram/kilogramdır. Bir maddenin zehirlilik ölçüsünü gösteren bu değer, kimyasal maddenin nüfuz ettiği canlıların yarısının ölümüne sebep olan madde miktarıdır.

Ayrıca canlının kütlesine bağlı olarak ifade edilir. Yani kütlesi 3 kg olan bir köpek için teobrominin öldürücü dozu 900 miligram, kütlesi 10 kg olan bir köpek için bu değer 3000 miligramdır.

Teobromin köpeklerde; ishal, kusma ve kas spazmı gibi belirtilere yol açar.

Ayrıca bu madde; kan basıncının düşmesine, kan damarlarının genişlemesine, kalp atışının hızlanmasına ve ritim bozukluğuna sebep olur.

Öte yandan farklı çikolata türlerinin içindeki teobromin miktarı farklıdır. Bitter/siyah çikolata, içindeki kakao oranının yüksekliğinden dolayı köpekler için daha tehlikelidir.

Aslında çikolata, kediler için de zehirlidir ve kedilerde öldürücü dozun miktarı, köpeklerinkinden daha düşüktür. Yani daha az miktardaki teobromin, aynı kilodaki bir köpekle karşılaştırıldığında bir kedi için öldürücü olabilir.

Özetle çikolata, patili dostlarımız için içindeki teobromin maddesinden dolayı zehirli ve öldürücüdür.

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