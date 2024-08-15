Köpeklerin kendilerine söylenen kelimeleri anlayıp anlamadığı büyük bir merak konusudur. Yine bununla birlikte etraflarındaki nesneleri, zihinlerinde canlandırıp canlandıramadıkları da. Peki işin aslı nedir?

Patili dostumuza bir kelime söylediğimizde genellikle tepkisiz bir şekilde yüzümüze bakarlar. Acaba söylemek istediğimizi anladılar mı?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Yapılan bir araştırmada, köpeklerin beyin aktiviteleri ölçülerek farklı kelimeler arasında ayrım yapabilme yetenekleri incelendi.

Bulgular ise köpeklerin, kelimeleri ayırt edebildiği ve bunları belirli nesnelerle ilişkilendirebildiğini gösterdi. Araştırmacılar uzun bir süre, köpeklerin kelimeleri anlayıp anlayamadığını öğrenmek istedi.

Bunun için bilim insanları, bebekler üzerinde yapılan bir testi köpeklere uyarladılar. Köpeklerin test sonuçlarını etkileyebilecek dış etkenleri kontrol altına almak ve rahat etmelerini sağlamak için özel düzenlemeler yapıldı.

Köpeklerin beyin dalgalarını ölçmek için Elektroensefalogram (EEG) cihazı kullanıldı.

Deneyde, köpeklere daha önce öğrendikleri kelimeleri duyduklarında bu kelimelerle ilişkilendirdikleri nesneler gösterildi. EEG cihazı sayesinde de köpeklerin, duydukları kelime ile gördükleri nesne uyuşmadığında, beyin dalgalarında 200-600 milisaniye arasında bir tepki gösterdikleri görüldü.

Araştırma sonuçları, köpeklerin kelimeleri tanıyabildiğini ve bu kelimeleri, belirli nesnelerle bağdaştırabildiğini gösterdi. Böylece köpeklerin de insanlar gibi kelimeleri anlama ve hatırlama yeteneğine sahip olduğu anlaşıldı.

Sonuçlar köpeklerin, insanlar gibi karmaşık dil becerilerine sahip olmasa da bazı basit kelimeleri anlayabildiklerini gösterdi.

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