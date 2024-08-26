Köpeklerin komutlara verdiği tepkilerde, sizce belirleyici olan söylediğimiz kelimeler midir yoksa ses tonumuz mu? Sizce işin sırrı nedir?

Bazılarımız köpeklerin, ses tonlarını dikkate aldığını düşünse de bazılarımız köpeklerinin, kelimelere göre hareket ettiğini dile getirir.

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Köpeklere istenilen mesajı ileten şey, büyük oranda ne söylediğiniz değil onu nasıl söylediğinizdir.

Ses tonunuz; sevgi, üzüntü, endişe veya mutluluk yansıtıyorsa köpeğiniz bunu mutlaka anlayacaktır. Eğer ses tonu, yumuşaktan yükseğe değişirse bunu da anlayacaklardır.

Örneğin ilk etapta normal bir sesle konuşursanız ve sonra aniden bağırırsanız köpeğiniz, bir şeylerin dakikalar içinde ters gitmeye başladığını idrak eder. Köpekler, her türlü tonu ayırt edebilir ve hareketlerini buna göre şekillendirebilir.

Sesli komutlar öylesine etkilidir ki küçük bir çocuk bile doğru ses tonu kullandığında, kontrolü eline alabilir ve karşısındaki köpeğin verdiği komutu yerine getirmesini sağlayabilir.

İnsanların ton ve ses seviyelerindeki farklılıklar, köpeklerin sahiplerine nasıl tepki verdiğini etkiler.

Erkekler genellikle daha sert bir ses tonuna sahiptir. Onlar, köpeğe olumlu bir mesaj iletmek için ses tonunu inceltmelidir. Ancak kadınlar ve çocuklar da tam tersi, problemli bir durumda köpeğin verilen komuta uymasını sağlamak için ses tonunu yükseltmelidir.

Köpekler ilk etapta yalnızca ton ve sese tepki verirler fakat onunla biraz zaman geçirdikten sonra kelimeleri de tanımaya başlarlar. Örneğin elinize bir köpek bisküvisi almadan önce “ödül” şeklinde seslenirseniz, köpeğiniz bisküvinin bulunduğu yere koşmayı öğrenir.

Yani ton ve sesin yanı sıra kelime çağrışımları da köpeklerinizle iletişim kurma yeteneklerinizi arttırır. Özetle hem ses tonu hem de kelimeler, köpeklere verilen komutların yerine getirilmesi noktasında etkilidir.

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