Kendi köpeğinizin ya da sokakta yaşayan köpeklerin, tuvaletlerini yapmadan birkaç saniye önce etraflarında birkaç tur döndüklerine mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Peki onların bu davranışının sebebi nedir?

Dönerek neyi arıyorlar? Ya da birkaç tur dönüş, onları tuvaletlerini yapmaya nasıl hazırlıyor?

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Köpeklerin bu hareketi yapmasının birkaç nedeni vardır.

Köpekler, tuvaletini yapmadan önce etrafında dönerek kendilerine bir nevi doğru zemini hazırlıyor. Çimleri eziyor ve işini yapması için kendisine güzel ve temiz bir yer yaratmaya çalışıyor.

Aynı zamanda bu hareketle çevredeki böcekleri, sinekleri ve diğer küçük canlıları kovalıyorlar. Onların daire çizme hareketi, böylesine savunmaz bir andayken yakınlarda hiçbir tehdit ve yırtıcı olmadığından emin olmak için çevredeki alanı net bir şekilde görmelerini ve kontrol etmelerini sağlıyor.

Aynı zamanda köpekler, tuvaletlerini yapacakları bölgede başka kimlerin bulunduğunu görmek için diğer canlıların kokularını arıyor.

Eğer farklı bir canlıya ait kokuyla karşılaşırlarsa tuvaletlerini yapmak için başka bir yer arıyorlar. Yine köpeklerin bu hareketi yapmaktaki bir diğer amacı, bağırsaklarını uyarmak oluyor.

Dairesel dönüşler, birkaç dakika veya birkaç saniye sonra yapacakları tuvaletlerinin daha kolay dışarı çıkmasına katkı sağlıyor.

Özetle köpeklerin tuvaletlerini yapmadan önce etraflarında daireler çizmesi, tüm bu sebeplerden dolayı oldukça normal ve sık karşılaşılan bir durumdur.

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