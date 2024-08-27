Her köpek sahibi, özellikle erkek köpeklerinin idrarını yaptıktan veya dışkıladıktan sonra o bölgeye kuvvetli bir kazıma/sürtme davranışı uyguladıklarına şahit olurlar. Peki köpeklerin bu hareketinin sebebi nedir?

Köpekler tam olarak dışkılarının olduğu yerden biraz uzaklaşırlar ve o bölgeyi terk etmeden önce ön ayaklarını ve özellikle arka ayaklarını var güçleriyle oraya sürterler.

Gelin, bu davranışlarının sebeplerine bakalım.

Köpeklerin bu davranışının 2 farklı olası açıklaması vardır.

Birincisi, köpekler toprağı kazıdıklarında o zemini alt üst ederler ve dışkılarını bir metre kadar genişlikte yaymış olurlar. Böylece köpek, dışkısıyla hem koku hem de görsel işaretler bırakmış olur.

Günümüzde birçok köpek, sahiplerinin kendilerini gezdirdiği asfalt yolu ya da sokakların sert zeminlerini ayaklarıyla sürterek görsel etki yaratabilirler. Fakat vahşi doğada yaşayanlara göre şanssız durumdadırlar.

Çünkü daha doğal bir ortamda yapılan kazıma veya sürtme hareketleri, çok daha çarpıcı olan görsel işaretlere zemin hazırlar.

İkincisi, köpeklerin ayak parmaklarındaki ter bezleriyle ilişkilidir.

Köpeklerin vücudundaki tek etkin ter bezleri, ayak parmaklarındadır. Köpek, bu kazıma ya da sürtme hareketini yaparak dışkısının kokusunun yanı sıra parmaklarındaki kokuları da çevreye bırakır.

Biz insanlar, elbette köpeklerin ayak parmaklarındaki ter bezi kokularını alamayız. Ancak koku açısından zengin köpek dünyasında, bu ek kokuyla işaretleme biçimi vazgeçilmez ve eşsizdir.

Bu ekstra koku, köpeklerin bir nevi kendi özel mesajlarını içerir ve diğer köpeklere “ben buradayım” demelerinin bir yoludur. Özetle, köpeklerin dışkılarını yaptıktan sonra zemini kazıma ya da sürtme davranışında hem koku faktörü hem de görsel faktör rol oynar.

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