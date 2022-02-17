Köpeklerle ilgili yapılan yeni bir araştırma, sevimli dostlarımızın sahiplerini ayırt edebilmek için sadece sesten faydalandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre koku, köpeklerin sahiplerini bulması için pek de önemli bir detay değil.

Macaristan'da hizmet vermekte olan Eotvos Lorand Üniversitesi bünyesinde çalışan bir grup bilim insanı, köpeklerle ilgili dikkat çeken bir araştırma yaptı. Animal Cognition isimli hakemli tıp dergisinde yayımlanan araştırma, köpeklerle ilgili dikkat çeken bir gerçeği ortaya koydu. Araştırmaya göre asırlardır insanlarla birlikte olan köpekler, sahiplerini yalnızca seslerinden tanıyor.

Aslına bakacak olursak geçtiğimiz dönemlerde yapılan çalışmalar; köpeklerin, sahiplerini ayırt edebilme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koymuştu. Ancak bunun hangi duyu organı ile yapıldığı net değildi. Haliyle Macaristan'daki araştırma, alanında ilk olma özelliğine sahip. Peki köpekler, nasıl oluyor da sahiplerini yalnızca sesleri ile tanıyorlar?

Koku duyusunun kullanımı engellendiğinde de aynı sonuç açığa çıktı

Bilim insanları, söz konusu araştırma için 28 köpek ve sahibi üzerinden deneysel bir çalışma yürüttüler. Bu çalışmalar kapsamında bir saklambaç oyunu oynandı. Bu oyunda hem köpeğin sahibi hem de yabancılar vardı ve köpeklerin, sahiplerini bulmaları isteniyordu. Yapılan ilk denemelerde, köpek sahiplerinin seslenişlerinin etkili olduğu keşfedildi. Ancak bu durum kokuyla ilgili de olabilirdi. Araştırmanın ikinci aşamasında ise köpek sahiplerinin ses kayıtları kullanıldı. Sesler yabancı kişilerin bulunduğu yerlerden çalındı. Köpekler, yine o sese doğru gitmişlerdi. Bu da köpeklerin sahiplerini bulmak için kokudan değil, sesten faydalandıklarını ortaya koydu.

Yapılan incelemelerde, köpeklerin ses ile sahiplerini bulmaktaki başarısının yüzde 82 olduğu anlaşıldı. Araştırmanın bir numaralı ismi olan Anna Gabor tarafından yapılan açıklamalarda; "İnsanlar birbirini tanımak için çoğunlukla üç ses özelliği kullanır: perde (yüksek veya düşük), gürültü (daha temiz veya daha sert) ve tını (daha parlak veya daha koyu). Köpekler ise aynı ses özelliklerini veya farklı olanlarını kullanabilir. Köpekler için önemli olan bir yerde iki ses farklıysa, kararlar onlar için daha kolay oluyor." ifadelerine yer verildi.