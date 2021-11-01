Köpekler, Başlarını Neden Sağa Sola Yatırır?

Köpeklerin insanları dinlerken neden başlarını eğdiklerine dair bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma, kesin bir sonuca ulaştırmadı ancak iki ihtimali ön plana çıkardı. Bu iki çıkarımdan en garip olanı ise köpeklerin sadece yapmak istedikleri için başlarını yatırması oldu.

Köpekler, yüz yıllardır bizlerle birlikte yaşıyor olsalar da bu canlılar ile ilgili hala sırrı çözülmemiş çok fazla şey var. Örneğin; onlarla konuşurken kafalarını yatırarak bizleri dinliyor olmaları. Pek çoğumuz biliriz, bir köpeğin ilgisini çekip onunla konuşmaya başladığımızda, başını sağa sola eğerek bizi dinler. Uzmanlar, konuyla ilgili dikkat çeken sonuçlara ulaştılar.

Uzmanlar, köpeklerin neden başlarını eğerek insanları dinlediklerini anlayabilmek adına 40 köpeği eğitmeye karar verdiler. Bu eğitimi oyuncaklar üzerinden yapmaya karar veren araştırmacılar köpeklerin hepsine belirli oyuncakları isimleriyle birlikte anlatmaya çalıştılar. Teori, oyuncağı tanımaya başlayan köpeğin oyuncağın ismini duyduğu zaman başını daha fazla eğeceği yönündeydi ki beklendiği gibi de oldu.

Araştırmaya rağmen kesin sonuca ulaşılamadı

Araştırma, ne yazık ki istenildiği kadar başarılı olmadı. Zira eğitime alınan köpeklerin büyük bir bölümü, oyuncakları ve oyuncakların ismini bir türlü öğrenemediler. Ancak oyuncakları tanımayı başaran katılımcılar, uzmanların teorilerini doğruladı. Eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler, oyuncakların ismini duyduklarında başlarını daha fazla eğmeye başladılar.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu araştırmada kesin bir sonuca ulaşılamadığı ifade edildi. Ancak bu araştırma, köpeklerin davranışı ile ilgili iki ihtimali ön plana çıkardı. Bunlardan ilki, bu davranışım herhangi bir nedeni olmaksızın köpek öyle istediği için gerçekleştiği yönünde. Diğer ihtimal ise beynin sağ tarafı ile ilgili. Daha önceki araştırmalar, köpek beyninin sağ lobunda övgü, sevgi ya da eğlence gibi konuların işlendiğini tespit ettiler. İşte başı yana yatırma hareketi, bunun bir sonucu olabilir. Uzmanlar şimdi, kesin sonuca ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyorlar.