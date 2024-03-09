Etrafınıza baktığınızda herkesin birbirine benzediğini, arkadaşlarla oturulan bir masada yapılan herhangi estetik işleminin önerildiğini ve her yerde açılan estetik kliniklerini fark ettiniz mi? Bu durumla çok daha fazla karşılaşıldığı bir yer var: Güney Kore.

Estetik ve kozmetik ürünleri dediğimizde aklımıza ilk önce Güney Kore geliyor değil mi? Hatta öyle ki araştırmalara bakılırsa her üç Güney Koreli bireyden en az biri estetik ameliyatı geçirmiş. Bu istatistik, durumun ne kadar büyük boyutlarda olduğunu bize gösteriyor.

Peki, estetik operasyonlarda çığır açmış ve kozmetik ürün sektöründe sınırı olmadan üretimler yapan Kore'nin bu alandaki ilerlemelerinin arkasındaki etki nedir?

Estetik kararında anne etkisi ön planda.

Kore’de estetik işlemler, kızlara anneleri tarafından öneriliyor. Yanlış duymadınız; Koreli anneler, özellikle belli bir yaşa gelmiş kızlarına estetik işlemleri için yol gösteriyor.

Bu davranışın arkasında ise suçluluk hissinin yer aldığı düşünülüyor. Anneler, çocuklarına toplumun güzellik algısına uygun olmayan genleri aktardığını düşünerek bu hisse kapılıyor ve çocuklarını estetik işlemlere yönlendiriyor.

Hatta öyle ki Koreli bir kadının, annesinin etkisiyle estetik operasyona başlama yaşı 19'a kadar düşmüş durumda.

Kozmetik sektöründe güneşin etkisi büyük.

Bizler yaz aylarında bronzlaşmak için gerekli ürünleri kullanarak saatlerce güneşleniriz. Fakat Koreliler için bu durum tam tersi şekilde gerçekleşiyor. Kore toplumunda, bronzlaşmış yanık ten hoş karşılanmıyor.

Her zaman tenlerinin Ay kadar parlak bir beyaz tonda olmasını tercih ediyorlar. Bu nedenle beyazlaştırıcı kremlerin piyasada artmasının öncüsüdürler.

Peki, neden beyaz ten seviyorlar? Bu düşüncenin arkasında da psikolojik bir etken var. Uzak Doğu kültürüne göre, güneş altında bedenen yorucu işlerde çalışan kişilerin tenleri bronzlaşmış olur. Bronzlaşmış tene sahip kişiler hakkında toplumun yoksul kesiminde yer aldıkları yorumu yapılır.

Ancak beyaz ten için bu düşünce terse döner. Eğer ki bir kişi beyaz tene sahipse ve güneşte hiç bronzlaşmamışsa toplumun varlıklı kesiminde yer alıyor demektir.

Çekik gözlü olmaları onları estetik operasyona itiyor.

Güney Kore denildiğinde hafızanızda canlanan insan tipi kesinlikle çekik gözlü değil mi? İşte tam da bu noktada Kore'de göz kapağı operasyonları sayısının artmasındaki neden yatıyor.

Dünyada çekik gözlere sahip birden fazla toplum var. Bu yüzden Kore toplumu, kendilerini diğer Uzak Doğu toplumlarından ayrıştırmak istiyor. Yani kısacası çekik göz genellemelerini sevmiyorlar diyebiliriz. Bu nedenledir ki farklılaşma psikolojisiyle Kore’de göz kapağı ameliyatları çok yaygın.

Bu estetik operasyon türünün yaygın olmasının bir diğer nedeni ise çift göz kapağına sahip oldukları için normalden daha yorgun ve yaşlı gözüktüklerini düşünüyorlar. Göz kapağı ameliyatıyla bu algıdan uzaklaşmak istiyorlar.

Yapılan estetik operasyonlarının yarısından fazlası toplumsal güzellik algısının neden olduğu psikolojik temellidir. Tüm bunları düşündüğümüzde estetik operasyonlarının Kore toplumunda fazla yaygınlaşması tesadüf değil diyebiliriz. Oysa o gözlerle ne kadar güzel göründüklerini keşke bilseler.

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