Bizlere oldukça ilginç gelen bu konu, onlar için pek de öyle değil. Peki bu durumun arkasındaki sebepler tam olarak nedir?

Birçok kültürde sakal, erkekliğin simgesi ya da aksesuar olarak kabul görürken Kore'de durum biraz farklı. Yüzlerce yıl süregelen tarihi birikimlerden günümüz pop kültürünün etkisine kadar uzanan geniş yelpazede incelenmesi gereken bir konu.

Sakalın Kore toplumundaki yerini anlamak için antik dönemlerden günümüze, iş hayatından güzellik anlayışına kadar pek çok faktörü göz önünde bulundurmalıyız. Biz de sizler için bahsettiğimiz tüm detayları ele alıyoruz!

Eskiden Kore'de sakal bırakmak tamamen normaldi.

Eski imparatorların heykellerine bakarsanız, onların da sakalı vardı ama sonra modernleşmeyle sakal bir kenara bırakıldı.

Joseon (1392-1398) döneminde vücuda zarar vermemek gibi bir inançla sakal uzatılırken; Gwangmu (1852-1919) döneminde, Batı'dan gelen hijyen eğitimleriyle sakalsız olmak âdeta standart hâline geldi.

İş hayatında yükselmek istiyorsanız sakalsız olmanız önemli bir etmen.

Temiz ve bakımlı görünmek iş hayatında başarının anahtarı gibi bir şey. Bu yüzden sakal bırakmak, bazen iş bulmada zorluk çıkarabiliyor ya da mevcut işinizde problem olabiliyor. Sakal, bazı yerlerde tembellik ya da bakımsızlık olarak görülebiliyor.

Kore'de güzellik standartları, erkekler için de oldukça belirgin. Sakalsız, pürüzsüz yüz, genç ve dinamik görünmenin bir simgesi hâline gelmiş durumda.

Hatta Koreli birçok erkek, sakalın daha yavaş çıkmasını sağlamak için güzellik ürünü ve tedavisi alıyor. Yani sakal bırakmamak sadece bir tercih değil, aynı zamanda genel güzellik anlayışının bir parçası.

K-Pop idollerinin ve K-Drama yıldızlarının etkisi de büyük.

Bu ünlüler, genellikle temiz yüzlü ve genç görünümleriyle biliniyor ve birçok genç, onlar gibi görünmek istiyor. "Flower boy" görünümü yani neredeyse kusursuz cilt ve sakalsız yüz, hayranlar arasında oldukça popüler.

K-Pop idolleri deyince aklınıza direkt genç kızların gelmesi de bir hâyli olası değil mi? Bu yıldızların etkisi Kore üzerinde o kadar fazla ki kadınlar için güzel erkek standardının vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Yani beyler, eğer Koreli biriyle flörtleşiyorsanız sakalınıza elveda demek zorunda kalabilirsiniz...

Sakallı olmak, kirli ve hijyenik olmayan görünüm olarak kabul edildiğinden bir erkeğin duygusal olarak dengesiz olduğunu veya vücuduna iyi bakmadığı için duygusal acı çektiğini de gösterebilir.

Ayrıca medya Kore filmlerinde sakallı erkekleri dibe vurmuş, uyuşturucu batağında gibi gösterdiği için temiz tıraşlı görünümü popüler hâle getirdi.

Genetik faktörünü de unutmamak lazım.

Koreli erkekler, diğer ülkelerdeki erkeklere kıyasla daha seyrek sakala sahipler çünkü kıl foliküllerinin (kıl kökünü çevreleyen hücre kılıfı) testosterona (erkeklik hormonu) karşı hassasiyeti düşük. Bu da daha yavaş yaşlanmalarına ve sakallarının uzamasının epey zaman almasına neden oluyor.

Testosteron hormonlarının Batılı veya Orta Doğululara göre neden daha düşük olduğu şimdilik herkes için sır, yani bunun hakkında yeterli bir araştırma yok.

Her şeye rağmen bunun tamamen kişisel bir tercih meselesi olduğunu ve herkesin kendi tarzını belirleme özgürlüğünü hatırlatmak gerek ancak Korelilerin resmen "Sakallı erkeği annesi sevsin!" dediği kesin...

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