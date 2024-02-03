Ter kokusu özellikle yaz aylarında pek çok insan için büyük bir sorun. Bu kokuyu önlemek için türlü türlü deodorant, parfüm ve antiperspirant gibi ürünler kullanırız. Terlediklerinde koku yaymayan Koreliler, bu sorundan hiç de muzdarip değil.

Terlemek, vücudun sıcaklığı dengede tutmak için kullandığı bir mekanizmadır. Terlemenin vücudumuza olumlu etkileri yadsınamaz bir gerçek olsa da ter kokusu gibi istenmeyen bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Ancak Koreliler, bu kokuyu önlemek adına hiçbir şey kullanmak zorunda değil.

Pek çoğumuzun yakındığı bu durumdan, Koreliler nasıl oluyor da yakınmıyor? Gelin bunun cevabını, bilimin bize sunduğu açıklamayla verelim:

Sorunun cevabı genlerinde gizli!

ABCC11 geni, terin kimyasal yapısını etkileyen bir gendir ve ATP bağlayıcı kaset ailesinin üyesi olarak bilinir. Bu gen, aynı zamanda vücudun ter ve kulak kiri gibi salgıları üzerinde etkili olan bir proteinin kodlanmasından sorumludur.

ABCC11 geninin ürünü olan protein, vücut salgılarının bileşimini ve özelliklerini etkileyen bir taşıyıcı olarak işlev görür. Yani kısaca bu protein, terlediğimizde kötü koku yaymamızın sebebi.

Bu genin bir mutasyonu, terde daha az koku oluşturan kimyasal bileşiklerin üretilmesine yol açıyor ve kulak kiri tipinin (kuru veya ıslak) belirlenmesinde de önemli bir rol oynuyor. İşte böyle uzun uzadıya anlattığımız gen, Kore nüfusunun yalnızca %0,006'sında bulunuyor. Ne kadar az değil mi?

Hatta pek çoğu terlemediği için terleyen Asyalı görseli bile bulamadık ve yapay zekâ ile oluşturmak zorunda kaldık. Çünkü kendileri terleseler bile kokmuyor, zaten terleyen çok az bir kesim var. Peki bu durum sadece Koreliler için mi geçerli?

Genin farklı varyasyonları, dünya genelindeki farklı popülasyonlarda çeşitli oranlarda görülüyor.

ABCC11 geni, sadece Korelilerde değil, Doğu Asya ülkelerinde de neredeyse çok az bulunuyor. Yani Japonlarda ve Çinlilerde de terlememe durumu sıkça görülebiliyor.

Bu mutasyon, ter bezlerinden salgılanan sıvının az kokulu olmasını sağlıyor. Bu nedenle bahsettiğimiz popülasyonlarda ter kokusu neredeyse yok denecek kadar az.

Dünya genelinde oranlar nasıl dersiniz? Sonuçlar biraz şaşırtıcı.

Bristol Üniversitesinde Genetik Epidemiyolog olan Ian Day'in Livescience'ta yayımladığı bir makaleye göre Avrupalıların yalnızca %2'sinde bu gen bulunmuyor. Oranları baz aldığımızda Asya ülkelerinde neden deodorant benzeri ürünlerin az üretildiğini ve kullanıldığını anlayabiliyoruz.

Day, genin yaygınlığının popülasyonlar arasında neden bu kadar farklılık gösterdiğini kimsenin tam olarak bilmediğini söylüyor. Ancak Doğu Asya'da bu genin bulunmamasının, evrimsel olarak seçilmiş olabileceğini söyledi.

Peki bir başka soruya gelelim, terlemezsek ne olurdu? Sırf ter kokusu çekmemek için değer mi sizce?

Kokusunu pek sevmesek de terleme, vücudumuzun bizi serinletmesinin bir yoludur. Yani hiç terlemeseydik muhtemelen aşırı sıcaklama nedeniyle ateşimiz yükselebilirdi ve yüksek ihtimalle havale geçirirdik. Bu da kas ağrılarına, bilinç kaybına, komaya ve hatta ölüme bile neden olurdu.

Evet, biliyoruz yaz aylarında hiç çekilmiyor ancak ölümden iyidir, değil mi?

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