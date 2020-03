Korku filmi sevenlerin izleme listelerine ekleyebilecekleri yeni bir film daha geliyor. Neasa Hardiman’in yazıp yönettiği Sea Fever, açık denizde mahsur kalan çalışma grubunun gerilim dolu anlarını beyaz perdeye taşıyor.

Korku filmleri, dönem dönem yükseliş trendine girse de genel olarak bu türün dalgalı bir seyir hâlinde olduğunu söyleyebiliriz ancak korku türü, her zaman için kendisine sadık kemik bir izleyici kitlesine sahiptir.

İşte bu türün sevdalıları için Sea Fever adında yepyeni bir film daha geliyor. Jessica Jones, Happy Valley, Inhumans gibi yapımlarda da yönetmenlik koltuğuna oturan Neasa Hardiman, Sea Fever’ı hem yazıp hem de yönetiyor. Hardiman, Sea Fever’da bizleri bir araştırma grubunun gerilim dolu hikâyesine davet ediyor.

Sea Fever fragmanı:

Eylül 2019’da Toronto Uluslararası Film Festivali ve Fantastic Fest’te, Kasım 2019’da Trieste Science+Fiction Festival’da seyirciyle buluşan Sea Fever, izleyicisini küçük bir teknenin içerisinde yaşanan gerilim dolu anlara hapsediyor.

Filmde, deniz biyolojisi öğrencisi olan Siobhan’ın denize açılışını ve açık denizde denizanası benzeri yaratıklarla olan mücadelesi seyirciye aktarılıyor. Denizanasına benzeyen bu yaratıklar tekneyi yerken bir yandan da su kaynaklarını kirletiyor. Bizlereyse teknede yaşanan bu gerilim dolu macerayı izlemek kalıyor.

Filmin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: Connie Nielsen (Gladiator, Wonder Woman, Nymphomaniac), Dougray Scott (Mission Impossible 2, Taken 3), Hermione Corfield (Star Wars: The Last Jedi, King Arthur: Legend of the Sword, Mr. Holmes), Olwen Fouere (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald).

Peki siz bir korku filmi izleyicisi misiniz? Filmin fragmanını nasıl buldunuz?