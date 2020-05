Yönetmen koltuğunda Gerard Bush ve Christoper Renz'in oturduğu, korku filmi tutkunlarının merakla beklediği Antebellum'un yeni vizyon tarihi belli oldu. Yayınlanan yeni fragmandaysa kahramanın 'geleceğe dönüş' mücadelesi dikkat çekti.

Nisan ayında beyaz perdede olması beklenen korku/gerilim filmi Antebellum, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki sinema salonlarının kapanması sonrası yapım şirketi Lionsgate tarafından geri çekilmişti.

Şimdilerdeyse sinema endüstrisi yeniden ayaklanmayı denemeye hazırlanıyor ve salonların bazı ülkelerde temmuz ayında açılması bekleniyor. Buna bağlı olarak yeni gösterim tarihi ağustos olarak açıklanan filmden yeni bir fragman yayınlandı. İlk defa görülen bu sahnede, 'zamanda yolculuk' yaptığı anlaşılan Janelle Monae hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyoruz.

İşte Antebellum için yayınlanan yeni fragman:

Antebellum’da hayat, son zamanlarda televizyonda gördüğümüz tüm reklamlarda vurgulanan ‘koronavirüs salgını sırasında evde sıkışmanın iyi tarafları’ gibi devam etmektedir. Veronica Henley olarak gördüğümüz Janelle Monae, ailesiyle zaman geçirmektedir. Monae; aile, mutluluk ve umut gibi kavramların asla kaybedilemeyecek şeyler olduğunu düşündüğü için mutlu bir hayat yaşamaktadır ancak işler birden tersine döner ve bu güzel hayatın 'ancak siz seçilmedikçe' devam edebileceği söylenir.

Fragmanda arka arakaya modern zamanlardan ve iç savaş öncesindeki Güney Antebellum’dan görüntüler veriliyor. Veronica, kendini birdenbire köle olarak buluyor. Yayınlanan ilk fragmanda Monae'nin geleceği kolaylıkla görebildiği ve kendini özgür, modern bir kadın olarak gördüğünü izlemiştik. Yeni fragmansa onun istemeden bu zaman dilimine getirildiğini onaylıyor. Monae'nin şimdiyse nasıl kaçması gerektiğini bulması gerekiyor. Yani geleceğe geri dönmeli, ama nasıl?

Film, zaman yolculuğuyla Get Out filmini andırıyor. Zaten işin arkadaşında QC Entertainment'tan Get Out ve BlacKkKlnsman filmlerinin yapımcıları Ray Mansfield ve Sean McKittrick olduğu için bu filmin de özellikle ırkçılık gibi toplumsal eleştirilerle bezeli olması bekleniyordu.

Filmde Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles ve Jena Malone gibi isimler rol alıyor. Film; Gerard Bush ve Christoper Renz tarafından yönetiliyor. Filmin yapımcılığını ise Zev Foreman ve Lezlie Wills üstleniyor.

Antebellum, sinema salonlarının açıldığı ülkelerde 21 Ağustos 2020'de izleyiciyle buluşacak.