Sydney ve Queensland Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar, yakın gelecekte böceklerin %40 oranında yok olacağını belirtti.

Dünyanın en kalabalık hayvan grubu olan ve 1 milyondan fazla türe sahip olan böcekler, dünyanın neredeyse bütük bölgelerinde yaşayabiliyorlar. Ancak böceklerin, yakın gelecekte toplam nüfusunu %40 oranında kaybedebileceğini gösteriyor.

Sydney ve Queensland Üniversitesi, Çin Zirai Bilimler Akademisi ile birlikte yürüttüğü çalışma ile oldukça korkunç sonuçlara ulaştı. Buna göre dünyadaki böceklerin %33'ü tehdit altında ve her yıl %2.5 oranında böcek aramızdan ayrılıyor. Böceklerin doğal ortamlarının harap edilmesi ve böcek ilacı kullanımının abartılı seviyelere ulaşması, bu gelişmenin en kayda değer gerekçeleri.

Elbette böcek türlerinin yok olmasında iklim değişikliklerinin de rolü var ancak dünyada böceklerin gitgide yok olması büyük bir felaketin eşiğine gelinmesine sebep olabilir. Nitekim böcekler hem nüfuslarıyla hem de neredeyse her yerde yaşamalarıyla ekolojik dengede çok büyük bir yere sahip.

Araştırma ekibinden Francisco Sanchez-Bayo ve Kris Wyckhuys, konuyla ilgili şunları söylüyor:

"Sonuç açık, gıda üretme yöntemlerimizi değiştirmezsek birkaç on yılda böcekler yok olma yoluna girecekler. Bunun, gezegenin eko sistemlerine yansımaları en iyi ihtimalle felaket olacaktır çünkü böcekler, yaklaşık 400 milyon yıl önce Devoniyen dönemin sonunda ortaya çıkmalarından bu yana dünyanın eko sistemlerinin büyük bölümü için yapısal ve fonksiyonel üs konumunda."