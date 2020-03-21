DSÖ Uyardı: Koronavirüs, Mevsimsel Bir Grip Salgını Değil

Dünya Sağlık Örgütü acil durumlar programının genel müdürü Mike Ryan, yaptığı açıklamada sağlık sisteminin yetersiz ekipmandan çökme noktasına geldiğini, COVID-19’un kötü bir grip mevsimi olmadığını açıkladı.

Dünya genelinde her geçen gün etkisini artırarak yayılmaya devam eden koronavirüs için yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Bu konuda en yetkili kurumların başında gelen Dünya Sağlık Örgütü, cuma günü yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün sadece bir grip salgını olmadığı konusunda uyardı. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) acil durumlar programının genel müdürü Mike Ryan, yaptığı açıklamada koronavirüsün dünyanın dört bir yanında tüm sağlık sistemlerini çökme noktasına getirdiğini belirtti.

“Dünyadaki bazı sağlık sistemlerinde neler olduğuna bir bakın. Yoğun bakım üniteleri tamamen çökmenin eşiğine gelmiş durumda. Doktorlar ve hemşireler tükendi.” açıklamasında bulunan Ryan, “Bu normal bir durum değil. Bu sadece kötü bir grip mevsimi değil” diyerek durumun insanlar tarafından daha fazla ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

İlk olarak Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan COVID-19 salgını, DSÖ’nün açıklamasına göre merkez üssünü Avrupa’ya kaydırmıştı. 26 milyondan fazla sağlık çalışanının koronavirüs karşısında insanları tedavi etmeye çalıştığını belirten Ryan, bu çalışanlar için koruyucu ekipman sıkıntısının olduğunu, sağlık sisteminin artan vaka sayıları karşısında çökmenin eşiğine geldiğini belirtti.

Avrupa’nın Geneli Karantinada

Avrupa başta olmak üzere pek çok ülke, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için sosyal mesafe önlemleri alıyor. Sokağa çıkma yasağı gibi önlemler alınarak COVID-19 salgınını bertaraf etmeye çabalayan Dünya, şu ana kadar istediği sonuçları alabilmiş değil.

Özellikle yetersiz solunum cihazları konusunda çaresiz kalan sağlık sistemi, en hızlı şekilde yeni solunum cihazları üretilmesini istiyor. Pek çok firma da kendi üretim sistemleri yerine yüz maskesi, solunum cihazı gibi üretimlere odaklanmaya başladı.

Yapılan tüm bu açıklamaların ışığında, yeni tip koronavirüs hayatımızdan çok da yakın bir zamanda çıkmayacak gibi görünüyor. Yaz aylarında da etkisini gösterme ihtimali bulunan virüs, eğer kontrol altına alınmazsa milyonlarca insanın ölümüne neden olabilir.