Koronavirüs, Dünya’yı Daha Sessiz Bir Hale Getirdi

Koronavirüs pandemisi, insanların büyük çoğunluğunu evlerine kapattı. İnsanların dışarı çıkıp arabalarını kullanmaması, fabrikaların çalışmaması gibi etkenler de Dünya’yı daha sessiz bir hale getirmiş gibi gözüküyor.

Koronavirüs pandemisinin sürekli kötü etkileri gündeme gelse de Dünya bazında baktığımızda bazı iyi şeyler de olabiliyor. Özellikle Dünya’mızın en çok ihtiyacı olan zamanda hava kirliliğinin büyük bir bölümü ortadan kalkmış durumda. İnsanların uzun süreler evlerinde kalmasının ardından Dünya da şimdilik doğaya emanet edilmiş durumda. Hava kirliliğinin azalmasıyla doğru orantılı olabilecek bir olay daha var: Virüs, Dünya’yı da daha sessiz bir yer haline getirdi.

Araştırmacılar tarafından yayınlanan bir rapora göre, koronavirüs salgınının ardından Dünya yüzeyinin titreşim miktarında önemli bir azalma yaşandı. Normalde dünya üzerinde sismik gürültü vardır. Araç kullanımı, inşaat işleri, fabrikalar... Kısacası Dünya zeminini sarsabilecek her insan hareketi sismik gürültü yayar. Covid-19 salgını ise gürültünün önemli ölçüde kesilmesine yardımcı oluyor.

Koronavirüs pandemisi, tüm dünyada etkisini gösteren çok büyük bir salgın halini aldı. Bu sebeple pek çok ülke sokağa çıkma yasağı uygularken, bu yasağı uygulamayan ülkelerde de evde kalma çağrısı yapılıyor. Gezegendeki insanların çok büyük bir kısmı bu kurala uyduğu için de gezegen uzun süredir hiç olmadığı kadar sessizleşmiş durumda.

Impreial College London’da sismolog olarak gören yapan Stephen Hicks, sismometre ile ölçülen verilere göre Covid-19’un Dünya’nın titreşimini azalttığını açıkladı. Özellikle trafik yoğunluğunun Dünya genelinde önemli ölçüde düşmüş olması, bu sessizliğin en büyük sebebi olarak gösteriliyor.

Salgının çok fazla can aldığı ülkeler başta olmak üzere pek çok ülke daha en az 1 ay daha sokağa çıkma yasağına devam etmeyi düşünüyor. Bu süreç boyunca uyumaya hazırlandığınızda içinde yaşadığınız Dünya’nın çok daha sessiz olduğunu hatırlayabilirsiniz.