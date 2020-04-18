COVID-19’un konumuzda hangi seviyede olduğu dahil pek çok bilgiyi barındıran Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş Hayat Eve Sığar uygulaması, Android ve iOS cihazlar için indirmeye sunuldu. Haberimizdeki linklere tıklayarak uygulamayı telefonlarınıza indirebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını konusunda bilgilendirme yapma ve salgının yayılma hızını en aza indirgemek için geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, Android ve iOS platformları üzerinden indirilebilir oldu. Telefon numaranız, T.C. Kimlik Numaranız ve doğum yılınızı girerek kayıt olduğunuz uygulama, bulunduğunuz bölgenin risk derecesini gösteriyor. Anlık olarak online COVID-19 testi yapmanıza da olanak tanıyan uygulama, pandeminin yayılımını durdurmaya yardımcı olacak.

Harita üzerinden sağlık hizmetlerinin lokasyonları belirtildi

Hayat Eve Sığar uygulaması ile birlikte hastane, eczane gibi sağlık hizmetlerinin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Market zincirleri, metro, duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına da en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlayacak uygulama, bulunduğunuz bölgede evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluk oranlarını gösteriyor.

Ailem bölümünden yakınlarınızı da takip edebilirsiniz

Ailem bölümü uygulamasına da sahip olan Hayat Eve Sığar uygulaması, merak edip takip etmek istediğiniz yakınlara ait verileri de sizlere iletebiliyor. Bunun için, yakınlarınızın da uygulamayı indirip kaydolduktan sonra sizin gönderdiğiniz takip isteğine onay vermesi gerekiyor. Eğer bu kişiler onay verirse, onların konum bilgilerini görecek ve anlık olarak riskli bölgede olup olmadıklarını takip edebileceksiniz.

Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kullanıma açılan uygulamayı App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

Hayat Eve Sığar uygulaması Android indirme

Hayat Eve Sığar uygulamasını Android 5.0 üstü cihazlarınıza indirebilirsiniz. Bunun için yukarıdaki yönlendirme linkine tıklayarak Google Play sayfasına gidip burada yer alan “Yükle” butonuna tıklayabilirsiniz. Uygulama telefonunuza indikten sonra sizler de bölgenizdeki risk durumunu görebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulaması iOS indirme

Hayat Eve Sığar uygulaması iOS 10.0 ve üstü tüm iPhone, iPad ve iPod touch cihazları ile uyumlu. Uygulamayı indirmek için aşağıda yer alan yönlendirme linkine tıklayıp çıkan sayfadan “İndir” seçeneğine tıklayınız