Hastaneye Yatış Riskini En Çok Azaltan Aşı Açıklandı

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC)’nin yayınladığı son raporla ABD’de Mart-Ağustos aylarında enfekte olan hastalar üzerinden COVID-19 aşılarının koruyuculuğu duyuruldu.

ABD’de COVID-19 ile mücadelede Moderna, Pfizer ve Johnson & Johnson aşıları uygulanıyor. CDC’nin yayınladığı son rapor sayesinde Moderna aşısının diğer aşılardan daha iyi koruma sağladığı ortaya çıktı.

Kısa bir süre öncesine kadar Pfizer ve Moderna COVID-19 aşılarını hastalık ve ölüm üzerinde benzer bir koruma sağladığı düşünülüyordu. Yeni yayınlanan CDC raporu Moderna aşısının COVİD-19 ile hastaneye yatışta Pfizer ya da J&J’den daha iyi koruduğunu gösteriyor. Raporda hastaneye yatış riskinin Pfizer %88, J&J %71 azaltırken Moderna’da bu oranın %93 olduğu açıklandı.

Mart-Ağustos ayları arasında enfekte olmuş hastalar incelendi

Rapor ABD’nin 18 eyaletindeki 21 hastanenin verileriyle bir araya getirildi. Yaklaşık 1300 tam aşılı kişi ile hiç aşı olmamış 2300 kişiyle karşılaştırıldı. İncelenen kişilerden 476’sı Moderna, 738’i Pfizer ve 113’ü J&J aşısını tercih etmişti.

Pfizer aşısı hastaneye yatış riskini uygulandıktan sonra ilk dört ayda %91 daha sonra %77 azaltıyor. Moderna’da ise koruma oranı azalmıyor, diğer aşılara göre daha etkin oluşunun sebebi olarak bu özelliği öne çıkıyor. Her üç aşı da ciddi hastalık ve ölüme karşı güçlü bir koruma sağlıyor. CDC yazarları yeni yayınlanan bu bulguların "aşı güçlendiricilerle ilgili bireysel seçimlere ve politika önerilerine rehberlik edebileceğini" düşünüyor.

ABD’de Delta varyantı Temmuz ayında baskın hale geldiği için son altı ayı kapsayan incelemede Delta, Alpha veya diğer varyantlarla enfekte olmuş kişileri içerebilir.

Delta varyantına karşı da daha etkili olduğu düşünülüyor

Mayo Clinic’ten bir araştırmaya göre Temmuz ayında yaygınlaşan Delta varyantı vakalarında Moderna aşılarının koruyuculuğu %86’dan %76’ya, Pfizer aşısının koruyuculuğu ise %76’dan %42’ye düştü.

Moderna’nın hastaneye kaldırılma riskini azaltmasının birkaç nedeni var. İlki Moderna aşısı daha yüksek dozda mRNA içerir, bu da Pfizer aşısından daha yüksek antikor seviyeleri ürettiğini açıklayabilir. Diğeri ise Moderna dozları dört hafta arayla, Pfizer ise üç hafta arayla uygulanıyor. Antikorların oluşması için daha fazla zaman tanınması Moderna’nın daha etkili olmasını sağlıyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada Pfizer’in de daha fazla antikor üretmesi için altı ile on dört 6-14 hafta arayla uygulanmasının daha yüksek performans gösterebileceği ileri sürülmüştü.