Koronavirüsün Hapşırıkla Ne Kadar Yayıldığını Gösteren Video

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi, yayınladığı bir videoda koronavirüs gibi patojenlerin hapşırıkla ne kadar yayılabildiğini gösterdi. Videoda görülebileceği üzere hapşırık, patojenleri 8 metre uzağa taşıyabiliyor.

Bugüne kadar açıklanan verilere göre 2 milyondan fazla insana bulaşan ve neredeyse 150 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, bazı bölgelerde hızını kaybetmiş olsa da hâlâ tehlike arz etmeye devam ediyor. Virüsün önüne geçebilmek içinse şu an alabileceğimiz en iyi önlem sosyal mesafe kurallarına uymak.

Dünyada her hükûmet ve yetkili, insanlarla aramıza mesafe koymamızı ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamamızı öneriyor. Temel ihtiyaçlarımızı gidermek için evden çıkmadan önce de mutlaka maske takmamız söyleniyor. İşte maskenin dışarı çıkarken neden bu kadar önemli olduğu, yeni bir videoyla gözler önüne serildi.

Hapşırıkla ağzımızdan çıkan patojenler 8 metre uzağa ulaşabiliyor:

Journal of the American Medical Association’da (Amerikan Tabipler Birliği Dergisi / JAMA) yayınlanan videoda bir insanın hapşırması durumunda kişinin ağzından çıkacak bakterilerin ne kadar uzağa gidebileceği görülüyor. Yavaş çekimde oynatılan video, bir hapşırıkta bulunan koronavirüs gibi her bir patojenin 8 metreye kadar rahatlıkla saçılabileceğini gösteriyor.

Daha önce sizlerle paylaştığımız diğer yazılarımızda da koronavirüsün ne kadar bulaşıcı olabileceğinden bahsetmiştik. Özellikle zorunlu alışverişe giderken maske takmanın önemini, sizlere koronavirüsün öksürükle kapalı bir alanda ne kadar hızlı yayılabileceğini açıklayan videoyla göstermiştik.

Bununla birlikte geçtiğimiz hafta yayınlanan bir videoda LaVision isimli şirket, koruyucu maskelerin önemini bir videoyla bizlere göstermişti. Haberimizdeki videoda da görebileceğiniz üzere maske kullanımı, dışarı çıktığımızda gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor.

150 Yıllık Teknikle Maskelerin, Virüslerin Yayılmasını Nasıl Engellediği Gösterildi (Video)

İhtiyaç gidermek üzere zorunlu bir şekilde evden çıktığımızda yalnızca kendimizi düşünmemeliyiz. Birçok uzman, öksüreceğimiz veya hapşıracağımız zaman ağzımızı dirseğimizle kapatmamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla bu tavsiyelere uyarak hem kendimizi hem de çevremizdekileri koruyabiliriz. Bu önlemlere ne kadar katı bir şekilde uyarsak koronavirüsten de o kadar çabuk kurtulabiliriz. Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

İşte Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan video: