Koronavirüsün Yayılım Gücünü Gösteren Korkutucu Video

Çin’den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) her gün binlerce can almaya devam ederken, Finlandiya’da bulunan Aalto Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, sadece tek bir öksürüğün virüsü bir süpermarketin tamamına yayabildiğini gösteren çarpıcı bir simülasyon hazırladı.

Koronavirüsü çevreleyen tartışmaların başında, havada uzun süre kalıp kalmadığı geliyor. Salgının ilk zamanlarında Çin’de yapılan bazı araştırmalar, virüsün 30 dakika boyunca havada kaldığını gösterse de Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanlar, virüsün sadece damlacık yoluyla bulaştığını ve havada kalmadığını söylüyor.

DSÖ’ye göre damlacıklar; konuştuğunuzda, öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda 1 metreye kadar ilerleyebiliyor ancak bağırdığınız veya yüksek sesle konuştuğunuz takdirde bu mesafe daha da uzuyor. Bu yolla dışarı çıkan damlacıklar kısa süre sonra yere düşüyor. Kısacası koronavirüs hava yoluyla değil, virüslü damlacıklar aracılığı ile bulaşıyor.

DSÖ: Koronavirüs yalnızca damlacık yoluyla bulaşıyor

Bununla birlikte Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi, Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü ve Helsinki Üniversitesi'nden uzmanların yer aldığı bir araştırma ekibi, virüslü damlacıkların hemen yere düşmediğini ve birkaç dakika boyunca havada süzülerek farklı noktalara ilerlediğini belirledi.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, öksürük, hapşırma ve konuştuktan sonra havaya ne kadar küçük solunum partikülleri saçıldığını inceledi. Ekip, enfekte bir kişinin bir süpermarkette öksürdüğü ve parçacıklarının reyonlar arasında hızla yayıldığı bir senaryoyu modelledi.

Yapılan yeni simülasyon, virüslü damlacıkların birkaç dakika boyunca havada kaldığını gösteriyor

Paylaşılan videoda, virüs dolu mikrodamlacık bulutunun hemen yere düşmediği ve havalandırma sisteminin de etkisiyle birkaç dakika boyunca havada asılı kalabildiği görülüyor. Kısa süre içinde süpermarketin neredeyse tamamına yayılan partiküller, kapalı alanlarda maske takmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Aalto Üniversitesi'nden Profesör Ville Vuorinen, "COVID-19 hastası bir kişi öksürdüğü yerden uzaklaşsa dahi, arkasında koronavirüsü taşıyan aşırı küçük aerosol parçacıklarını bırakır. Bu parçacıklar daha sonra çevredeki başkalarının solunum yollarına girebilir” dedi. Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü Baş Uzmanı Jussi Sane ise kendilerini iyi hissetmeyen kişilerin muhakkak evde kalmaları gerektiğini söylüyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan araştırmacı Lydia Bourouiba, geçtiğimiz hafta yayınladığı makelesinde, koronavirüsün 8 metreye kadar ilerleyebileceğini söyleyerek, öksürük ve hapşırık nedeniyle ortaya çıkan partikül ve damlacıkların saatlerce havada kalabileceğini ifade etmişti.

Virüslü damlacıkların kapalı ortamda yayılımını gösteren korkutucu video