Koronavirüsün İnsan Hücrelerine Nasıl Girdiği Gözlemlendi

ABD'de bulunan Icahn Tıp Okulu'ndaki bilim insanları, koronavirüs tedavi çalışmalarında yol gösterici olması için SARS-CoV-2 virüsünün insan hücrelerine tutunduktan sonra hücreyi nasıl ele geçirdiğini gözlemleyip raporladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Mount Sinai Health System'a bağlı Icahn Tıp Okulu'ndaki bilim insanlarına göre koronavirüsün hücrelere etkili bir şekilde girmesini sağlayan özelliklerini belirlemek, COVID-19'a karşı geliştirilecek ilaç için yol gösterici olabilir.

PNAS dergisinde yayınlanan yeni çalışmada bilim insanları; SARS-CoV-2'nin ve 2002-03 salgınının arkasındaki SARS-CoV virüsünün, insan ACE2 reseptör proteinlerini nasıl giriş kapısı olarak kullandığını değerlendirdiler. Araştırmacılar, yeni tip koronavirüs ve SARS-CoV'un sentetik versiyonlarının hücrelere nasıl girdiğini anlamak için laboratuvar testleri yaparak SARS-CoV-2'nin konakçı bağışıklık sisteminden kaçtığı ve hücrelere girdiği anahtar mekanizmaları belirlediler.

İşte araştırmadan bazı bulgular:

SARS-CoV-2'nin yüzeyindeki spike proteininin yüzeydeki reseptör bağlanma alanı veya RBD adı verilen bir kısım yoluyla konakçı hücre reseptörü ACE2'ye bağlandığını aktaran bilim insanları, RBD'nin insanlarda proteaz adı verilen biyolojik moleküller tarafından aktive edildiğini söyledi.

Araştırmaya göre SARS-CoV-2 RBD, yeni virüse daha verimli bir hücre girişini destekleyen SARS virüsüne göre daha yüksek bir ACE2 bağlanma gücüne sahip. Bununla birlikte araştırmacılar, tüm SARS-CoV-2 proteinlerinin ACE2 bağlanma gücünün, SARS-CoV'da olduğundan daha düşük olduğunu ilettiler.

Icahn Tıp Okulu’ndan bilim insanları; yaptıkları araştırmada, RBD'nin hACE2'ye bağlanma gücüne rağmen tüm SARS-CoV-2 spike proteinlerinin, hACE2'ye SARS-CoV spike proteinlerinin bağlandığından daha güçlü bağlanmadığını gözlemlediklerini kaydettiler. Bu gözlemden yola çıkarak SARS-CoV-2 RBD, daha güçlü de olsa SARS-CoV RBD'den daha korunmasız. Araştırmacılara göre yeni tip koronavirüsteki gizli RBD, konakçı bağışıklık sisteminden kaçabilir ve potansiyel olarak yetersiz bağışıklık tepkilerine ve uzun iyileşme süresine yol açabilir.

Bilim insanları; ayrıca SARS-CoV'dan farklı olarak SARS-CoV-2'nin hücre girişinin ‘proprotein konvertaz furin’ adı verilen bir molekül tarafından aktif edildiğini buldular. Çalışma, “RBD'sini daha az erişilebilir tutarken yüksek bulaşma gücünü korumak için yeni tip koronavirüsün konak proteaz aktivasyonuna dayandığını” kaydetti.

Konakçı proteaz aktivasyonu, koronavirüs enfeksiyonunun önemli bir belirleyicisi. Bu nedenle konakçı immün gözetimi ve insan müdahale stratejileri için önemli bir hedef. Araştırmacılar, "RBD'nin yüksek ACE2 bağlanma gücü ve uçlarda yer alan gizli RBD, SARS-CoV-2'nin bağışıklık gözetiminden kaçarken etkili hücre girişini korumasına izin veriyor " gözlemini de kayıt altına aldılar.

Bilim insanlarına göre yeni tip koronavirüsün bu özelliklerinin COVID-19'un yayılmasında payı olabilir. Araştırma; "Başarılı müdahale stratejileri hem SARS-CoV-2'nin etkisini hem de onun kaçınılmazlığını hedeflemelidir" notuyla sonlandırıldı.