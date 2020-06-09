Hollywood, yakında koronavirüs nedeniyle ertelenen filmlerin prodüksiyonuna kaldığı yerden devam edecek. Ancak film çekimleri sırasında alınması gereken koronavirüs önlemleri nedeniyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Oyuncuların fazla yakınlaşması gereken seks ve dövüş sahnelerinde de artık dijital efektler kullanılacak.

Koronavirüs salgını, sinema ve televizyon sektörünü derinden vurdu. Birçok projenin çekimleri ve gösterim tarihleri salgın nedeniyle ertelendi. Amerikan sinema endüstrisi, uzun bir aranın ardından, koronavirüse karşı alacağı önlemlerle birlikte yakında faaliyetlerine devam edecek.

Hollywood'un 12 Haziran'da film prodüksiyonlarına devam etmesiyle birlikte, film yapımcılarının çekimler sırasında sosyal mesafe tedbirlerine uymaları gerekecek. New York Post'un haberine göre oyunculara el yıkama eğitimleri verilecek, setlerde koronavirüs uyum görevlileri bulunacak ve sahne arkası ekibi maske ve vizör takacak.

Film çekimlerinde yakın temas gerektiren sahnelere dijital efekt çözümü

Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği, koronavirüs nedeniyle oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahnelerin yeniden yazılması veya bilgisayar tarafından oluşturulan efektlerle (CGI) değiştirilmesi gerektiğini belirten 22 sayfalık bir önlem planı yayınladı. Plan, üç aylık aranın ardından Hollywood'un prodüksiyona hazırlanmasını sağlamak için New York ve California valilerine sunuldu.

Önlemler kapsamında dövüş ve seks gibi yakın temas gerektiren sahnelerde koronavirüsün bulaşma riskini en aza indirmek için dijital efektler kullanılacak. Hollywood stüdyoları, nisan ayında sanal gerçeklik teknolojisine geçerek önlemlere hızla adapte oldu. Bu şekilde, oyuncu ekipleri karantina sürecinde performanslarını dijital setlerde gerçekleştirebiliyordu.