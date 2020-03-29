3 Büyükşehirde Ticari Taksilere Kısıtlama Getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen yeni genelgede koronavirüs tedbirleri kapsamında ticari taksilere kısıtlama getirildiği açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bakanlık tarafından kısıtlanan taksi kullanımının durumu, diğer şehirlerde valilikler tarafından belirlenecek.

Tüm dünya koronavirüsle mücadeleye ara vermeden devam ederken ülkemizde de alınan tedbirler her geçen gün sıkılaştırılıyor. Resmi açıklamalara göre bugüne kadar toplamda 131 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsle 9.217 kişi de enfekte olmuş durumda.

İlk vakadan itibaren dikkat çekilen sosyal izolasyon kuralı, bugün alınan bir kararla daha sıkı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle 3 büyükşehirde taksilere sınırlama getirildi. Alınan kararla taksiciler; İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu geceden itibaren araç plakalarının son rakamına göre trafiğe çıkabilecek ya da çıkamayacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki diğer illerde kararı valiler verecek:

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan genelgeye göre virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için taksicilerin uyması gereken bazı kurallar hayata geçirilecek. Alınan kararlarda bildirilen 4 madde şu şekilde:

30 Mart 2020 Pazartesi saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.

illerinde kayıtlı ticari taksilerin plakasının son hanesine göre gidilecek. Birinci gün olan 30 Mart 2020 Pazartesi saat 00.01’den 30 Mart 2020 Pazartesi saat 24.00’a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek.

ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde de konu valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması hâlinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek.

Yayınlanan genelgede de görüldüğü üzere alınan kararlar bu gece 00.01'den itibaren geçerli olacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde hangi adımların atılacağını hep birlikte göreceğiz.