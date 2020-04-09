Koronavirüs, Amazon Ormanlarında Yanomi Kabilesinde Görüldü

Tüm dünya üzerine hızla yayılan ve etkisi altına alan koronovirüs salgını, dış dünya ile bağlantısı olmayan Amazon ormanlarındaki Yanomami kabilesine ulaştı.

Brezilya'nın Amazon bölgesindeki Yanomami kabilesi, dış dünyaya kapalı bir şekilde yaşamasına rağmen ilk koronavirüs vakası görüldü. Brezilyalı yetkililer, 15 yaşındaki bir erkekte virüs olduğunu tespit etti. Gencin, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletine bağlı Boa Vista kentindeki hastanede, yoğun bakım altında tedavi edildiği belirtildi.

Kabile Halkı Yabancı Hastalıklara Karşı Savunmasız

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, durumun 'çok endişe verici' olduğunu, yerli halkın yabancı hastalıklara karşı savunmasız olduğunu vurguladı.

Mandetta, “Yerliler konusunda üç kat daha fazla dikkatli olmalıyız. Özellikle de dış dünyayla çok az teması olanlar konusunda” dedi.

Yaklaşık olarak 27 bin nüfusluk Yanomami kabilesi, yüzlerine sürdükleri boyalar ve piercingleri ile tanınıyorlar. Yanomamiler 20. yüzyılın ortalarına kadar dış dünyadan büyük oranda izole bir yaşam sürdürüyorlar. 1970'li yıllarda sıtma ve kızamık gibi hastalıklar nedeniyle de büyük kayba uğramıştı.

Yerli Halklar Arasında da Yayılıyor

Brezilya'nın Globo gazetesine göre tespit edilen bu vaka ile birlikte ülkede en az yedi yerlide virüs tespit edilmiş oldu. Kokama kabilesinden 20 yaşındaki bir kadına ise daha önceden koronavirüs teşhisi konmuştu.

Brezilya'da 300'den fazla farklı etnik gruba mensup yaklaşık 800 bin yerli olduğu belirtiliyor. Yerli halkların koronavirüse karşı savunmasız olması, dış dünyaya karşı kapalı halde yaşadıkları için diğer insanlar gibi pek çok hastalığa karşı bağışıklık sistemleri gelişim göstermiyor. Bu yüzden dışarıdan gelen hastalıklara karşı savunmasız kalıyorlar.