Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını pek çok insanın evden çıkamamasına sebep oldu. Çeşitli uygulamalar ve internet hizmetlerinin kullanımları arttı. Microsoft bulut platformu Azure hizmetine talebin yüzde 775 arttığını duyurdu.

Bu hafta sonu Microsoft, koronavirüs pandemisinin bünyesinde bulunan hizmetler üzerindeki etkisine dair bir açıklama yaptı. Şirket, iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentilerden oluşan platformu Microsoft Teams kullanımında büyük bir artış olduğunu ve günlük 44 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edildiğini bildirdi. Microsoft, bulut hizmetlerinin kullanımında yüzde 775 oranında muazzam bir artış olduğunu da sözlerine ekledi. Talep artışına rağmen, önemli hizmet kesintileri yaşanmaması da önemli bir nokta olarak vurgulandı.

Microsoft, Windows Sanal Masaüstü kullanımında da üç kat artış meydana geldiğini ve bunun sebebinin şu anda evden çalışmak zorunda olan insanlar olduğunu söyledi. Şirket ayrıca, hükümetlerin COVID-19 panellerini vatandaşlarla paylaşmak için kullandığı kamuya açık analiz hizmeti Power BI kullanımının da bir hafta içinde yüzde 42 oranında arttığını belirtti.

Şirket bir açıklama yayınladı

Microsoft Azure blog sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan şirket şunları yazdı: “Geçen haftaki güncellemeden bu yana, küresel sağlık salgını, büyük ya da küçük her kuruluşu, çalışanlarını ve hizmet ettikleri müşterileri etkilemeye devam ediyor. Herkes, benzeri görülmemiş bir zamanda operasyonlarını sürdürmek için gereken bulut hizmetleriyle, başta dünya genelinde kritik sağlık ve güvenlik organizasyonları olmak üzere tüm müşterilerimizi desteklemek için yorulmadan çalışıyor. Aynı şekilde biz de bağlantıda kalmaya ve Microsoft'a güvenen yüz milyonlarca insanı desteklemek için hizmet vermeye çalışıyoruz.”

Microsoft, "En önemli önceliğimiz kritik sağlık ve güvenlik organizasyonları için destek olmaya devam etmek ve uzaktan çalışan ekiplerin temel işlevleriyle çalışmaya devam etmesini sağlamak" diyerek belirli kilit kullanıcılar için hizmetlerin izlenmesini artırdığını açıkladı. Bu önceliklendirmenin, mümkün olan en iyi deneyimi sağlayabilmek için birkaç geçici kısıtlamanın getirilmesi gerektiği anlamına geldiği söylendi. Bahsi geçen kısıtlama ise ücretsiz tekliflerin sınırlandırılması, yeni aboneler için bazı kaynakların daraltılması ve ekiplerin bazı özelliklerinin duraklatılmasını içeriyor.