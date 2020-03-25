Microsoft, pandemi sürecince geçerli olmak üzere Windows'a yönelik yeni bir karar aldığını açıkladı. Microsoft tarafından yapılan açıklamalarda, Windows kullanıcılarının geçici bir süreliğine sadece güvenlik güncellemesi alacağı ifade edildi.

Microsoft, bir süredir çalışanlarını evlerinde tutuyor ve insanlar, yapmaları gereken günlük çalışmalarını evlerinden yürütüyorlar. Hal böyle olunca da Microsoft, işletim sistemi ile ilgili yeni bir karar almak durumunda kaldı.

Microsoft'un koronavirüs pandemisi boyunca geçerli olacak kararı, Windows 10 kullanıcılarını güvende tutmaya devam ederken; işletim sisteminin yeni özellikler kazanma konusundaki planlarını bir miktar aksatmış olacak.

Bilindiği üzere Microsoft, Windows 10 işletim sistemi ile ilgili sürekli bir çalışma içerisinde. Bu çalışmalar, bir yandan Windows'a yeni özellikler kazandırıyor diğer yandan da tüketicilerin güvenliğini sağlıyor. Ancak Microsoft'un Windows 10 için sunduğu güncellemeler, kimi zaman çeşitli sorunlara da yol açabiliyor. Microsoft, aldığı yeni bir kararla bir süre boyunca Windows 10 için özellik güncellemesi sunmayacağını açıkladı.

Microsoft, her ayın üçüncü ve dördüncü haftasında "C" ve "D" olarak isimlendirdiği bazı güncellemeler sunuyor. Bu güncellemeler, Windows'a güvenlikle ilgili olmayan çeşitli iyileştirmeler getiriyor. Microsoft'un son açıklamaları ise bu güncellemelerin askıya alındığını ortaya koyuyor. Microsoft bu sayede, sadece güvenlik güncellemelerine odaklanacak ve pandemi sürecinde kullanıcıların Windows deneyimlerini sabit tutacak.

Teknoloji devi, her ayın ikinci salı günü "B" olarak isimlendirilen bir güncelleme yayınlıyor. İşte bu güncellemeler, Windows kullanıcılarının güvenliklerini doğrudan etkiliyor. Microsoft, bu süreç içerisinde B güncellemelerini sunmaya devam edecek. Böylelikle kullanıcılar, geçici bir süreliğine sadece güvenlik açısından desteklenmeye devam edecekler.

Microsoft'un bu hamlesinin fazlasıyla yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Microsoft çalışanları, evlerinde çalışmaya devam ettikçe ekiplerin problem çözme yetenekleri normal seyrinde olmayacak. Bu da tüketiciler için büyük bir risk oluşturuyor. Microsoft, aldığı bu kararla tüketicilerin stabil bir Windows deneyimi yaşamalarını sağlamış olacak.