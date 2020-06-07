Koronavirüse Karşı En Riskli Kan Grubu Belirlendi

Tüm dünyada etki gösteren koronavirüs hakkında yapılan çalışmalar devam ediyor. Araştırmacılar, koronavirüse yakalanma riskinin kan grubuyla olan ilişkisini ortaya koydu. Çalışmaya göre, A en riskli kan grubu olarak belirlendi.

Neredeyse tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda virüse karşı aşı çalışmalarının yanı sıra, virüsü analiz etmek amacıyla birtakım çalışmalar yapılıyor. Şimdi de bu çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Almanya ve Norveç'te yapılan araştırmada, kan grubunun koronavirüse yakalanma riskiyle ilişkisi ortaya çıkarıldı.

Araştırmadan ortaya çıkanlarsa birçok kişiyi şaşırtmayı başardı. A kan grubundan olan insanların virüse yakalanma oranı en yüksek seviyedeyken, 0 kan grubunsa en düşük olduğu ortaya çıktı. Virüsün oldukça etkili olduğu İtalya ve İspanya'da oksijene ihtiyaç duyan veya entübe edilen hastalardan oluşan 1610 kişilik bir grubun kan örnekleri üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonucu bu kanıya ulaşıldı.

İnsan genomundaki 2 nokta, koronavirüsle bağıntılı:

Bu hastaların kan örneklerinde yapılan incelemeler sonucunda, insan genomunda mevcut olan 2 noktanın koronavirüsle ilişkili olduğu tespit edildi. Koronavirüsle birlikte solunum risklerini ortaya çıkaran bu 2 noktadan birinin, kan grubunu belirleyen gen olduğu araştırmacılar tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, A grubunun daha çok risk teşkil ettiğini ortaya koydular.

Araştırmadan ortaya çıkanlara göre, A kan grubunu taşıyan insanların kendi solunumunu yapamayacak duruma gelme riski normale göre %50 daha yüksek. Bununla birlikte, 0 kan grubundan olan kişilerinse aynı şekilde solunumunu yerine getirememe riski normale göre %35 daha az. Sonuçlar bu şekilde gözükse de, araştırmanın henüz hakem heyetinden geçmediğini belirtmekte de fayda var.

Bilim insanları, kan grubuyla hastalığı ağır geçirmek arasında ilişki kurmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini de belirttiler. Daha önce yapılan bir araştırmada da, bu çalışmanın sonucu gibi A kan grubunu taşıyanların virüsten daha çok, 0 olanların daha az etkilendiği öne sürülmüştü.