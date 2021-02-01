Bilim İnsanları: "Koronavirüse Karşı Çift Maske Kullanın"

Dr. Tuğçe Hürkal ve Prof. Dr. Derya Unutmaz, İngiltere'de ortaya çıkan ve ülkemizde de görülmeye başlanan yeni tip COVID-19 varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni varyantın bulaş indeksinin son derece yüksek olduğunu belirten Türk doktorlar, açık havada bile çift maske kullanılması gerektiğini belirtti.

İngiltere’de görülmeye başlanan ve daha sonra tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılım gösteren yeni COVID-19 varyantı ile ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Daha önce virüsün önceki varyanta göre daha yüksek bulaş seviyesinin olduğu açıklanmıştı ve Türkiye’deki uzmanlar, ülkemizde gittikçe artan vaka sayılarına dikkat çekerek maske kullanımı hakkında yeni bir uyarıda bulundu.

Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal ve Prof. Dr. Derya Unutmaz, açık alanda bile tek maske kullanımının yetersiz olabileceğini, bu yüzden de cerrahi maske tercih eden herkesin çift maske ile dışarı çıkması gerektiğini belirtti.

"Hastane bakımlarını ve yoğun bakım süreçlerini olumsuz etkileyeceğinden endişeleniyoruz"

Yeni varyant, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir bulaş seviyesine ulaştı ve yapılan açıklamaya göre hastalar daha ağır semptomlar yaşamaya başladı. Türkiye’deki vaka sayılarının 5 bin ve 7 bin arasında kısır bir döngüye girdiğini belirten Hürkal, vaka sayılarında düşüş yaşanmadan tedbirler azaltılırsa üçüncü bir dalganın yaşanabileceğini vurguladı.

Hürkal, cerrahi maskenin yeni varyanta karşı da mekanik bir bariyer görevi gördüğünü, bu yüzden maske kullanımına hiç olmadığı kadar dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Önceki varyant, açık alanlarda daha az bir tehdit unsuru olarak görülüyordu ancak Hürkal, açık alanlarda bile artık 2 kat maskenin kullanılmasını, virüsten kaçınmanın en önemli yolunun bu olduğunu açıkladı.

Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz da çift maske kullanımına vurgu yapan isimlerden oldu. Unutmaz, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi; "Koronavirüsün son mutasyonları ile beraber çok daha bulaşıcı hale gelmesi yüzünden çift maske takılmasını tavsiye ediyorum. Cerrahi maske takıyorsanız her zamanki gibi özellikle burun kısmını tamamen kapatmak lazım. Bunun üzerine ikinci bir cerrahi maskeyi takabilirsiniz. 3 kat yerine 6 katlık bir korunma olmuş olur.”