COVID-19'un Beyin Üzerinde Bıraktığı Hasarlar Tespit Edildi

Profesör Doktor Yıldırım Ahmet Bayazıt, COVID-19 virüsünü hafif atlatan insanların beyninde bir takım nörolojik hasarlar tespit etti. Bir grup hasta üzerinde incelemeler gerçekleştiren doktor, hastaların %20'sinin denge kaybı ve bozukluğu gibi problemler yaşadığını dile getirdi.

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, COVID-19 virüsüne ve hastalar üzerinde yarattığı etkilere dair araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bu araştırmalara, Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt’ın ekibiyle yürütmüş olduğu bir çalışma daha eklendi.

Prof. Dr. Bayazıt, COVID-19 virüsüne yakalanmış ve özellikle hastalığı hafif bir şekilde atlamış hastalarda, iyileştikten sonra denge konusunda sıkıntılar görüldüğü ve virüsün sessiz ve sinsi bir şekilde nörolojik hasar açtığını dile getirdi.

"COVID-19 virüsü, tıpkı saatli bir bomba gibi"

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi’nde görev alan Bayazıt, COVID-19 virüsüne yakalanan bazı hastaların denge konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirmesinden sonra, 21 - 44 yaş arasında hastalığı atlatmış bir grup insan üzerinde incelemeler yürüttü.

Aynı rahatsızlığı dile getiren birçok hasta oldu. Yaklaşık 2,5 ay önce COVID-19 virüsüne yakalandığı dile getiren bir hasta, iyileştikten sonra halsizlik, denge bozukluğu ve yürümede zorluk yaşadığını, özellikle araçtan inerken düşecek gibi hissettiğini dile getirdi. Virüse kasım ayında yakalanan bir diğer hasta ise virüsü atlattıktan sonra denge konusunda birçok sorunu olduğunu ve doktor tarafından kontrol edilmesinin ardından yürüyüş ve egzersiz programına başladığını belirtti.

Bayazıt, incelemelerini COVID-19 virüsünü hafif bir şekilde atlatmış hastalar üzerinde yapmaya başladı. Hastaların %20’sinde nörolojik hasarlar tespit edilirken, sinirlerde oluşan hasarların denge bozukluğuna yol açtığı ortaya çıktı. Bayazıt, yıllar geçtikçe COVID-19 virüsünün, saatli bir bomba gibi uzun vadede daha büyük hasarlara yol açacağını ve denge bozukluğu gibi rahatsızlıkları ilaçla tedavi etmenin zor olacağını dile getirdi.

COVID-19 hastalığı geçirdikten sonra baş dönmesi, denge kaybı ya da itilme hissi gibi rahatsızlıklar yaşayan insanların bir an önce hastaneye başvurması gerektiğini belirten profesör doktor, elektrofizyolojik ölçümlerle hastalık teşhis edildikten sonra hastaların rehabilitasyon yöntemleriyle tedavi edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bayazıt, araştırmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; "COVID-19 geçirmiş hastalar, hastalığın vermiş olduğu endişeyle denge problemi olduğunun farkına varmıyorlar. Denge sistemi tüm vücudu, baş ve boyun bölgesi ile beyini ilgilendiriyor. Bu mekanizmanın herhangi bir yerinde problem olduğu zaman önce problemin yeri tespit edilir. Sinirlerde oluşan hasarı doğrudan bir ilaçla tedavi etmek çok kolay olmuyor. Bu hastaları rehabilitasyon yöntemleri ile tedavi etmeye çalışıyoruz."