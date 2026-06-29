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Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

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Otomatik şanzıman arızaları genellikle bir anda ortaya çıkmaz; araç sürücüye önceden çeşitli sinyaller verir. Bu içerikte, otomatik vites sisteminde oluşabilecek arızaların en yaygın belirtilerini ve dikkat edilmesi gereken işaretleri ele alıyoruz.

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti
Deniz Şen Deniz Şen /

Otomatik vitesli araçlar sürüş konforu sunarken, şanzıman sistemi aracın en karmaşık ve maliyetli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle küçük görünen bazı belirtileri göz ardı etmek, ilerleyen dönemde yüksek tamir masraflarıyla karşılaşmanıza neden olabilir.

Vites geçişlerinde hissedilen sarsıntılar, gecikmeler, alışılmadık sesler veya gösterge panelinde beliren uyarılar, yaklaşan bir şanzıman arızasının habercisi olabilir. Peki otomatik vites sisteminin sorun çıkarmaya başladığını gösteren belirtiler nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim.

İçerikten Görseller

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti
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Vites geçişlerinde sertlik ve sarsıntı

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Otomatik vitesli bir araçta geçişlerin mümkün olduğunca yumuşak olması beklenir. Eğer araç vites değiştirirken ani sarsıntılar yapıyor, vuruntu hissi oluşturuyor veya geçişler normalden daha sert hissediliyorsa bir problem oluşmaya başlamış olabilir. Bu durum bazen şanzıman yağı seviyesinden kaynaklanırken, bazı durumlarda valf gövdesi, kavrama sistemi veya elektronik kontrol ünitesindeki sorunlardan kaynaklanabilir.

Vites geçişlerinde gecikme

2

Aracı D veya R konumuna aldığınızda hareketin birkaç saniye gecikmeyle başlaması önemli bir işarettir. Sağlıklı çalışan bir otomatik şanzımanda araç komutu aldıktan kısa süre sonra harekete geçer. Özellikle soğuk çalıştırmalarda sürekli tekrar eden gecikmeler, şanzıman içindeki aşınmaların veya hidrolik basınç problemlerinin habercisi olabilir.

Devir yükselmesine rağmen hızlanmama

3

Gaz pedalına bastığınızda motor devri yükseliyor ancak araç beklenen şekilde hızlanmıyorsa şanzımanda kaydırma sorunu yaşanıyor olabilir. Sürücüler bu durumu genellikle "araç bağırıyor ama gitmiyor" şeklinde tarif eder. Bu belirti, kavrama elemanlarında aşınma veya şanzıman içindeki basınç kayıpları gibi ciddi sorunların erken işaretlerinden biri olarak kabul edilir.

Uğultu, ıslık veya metalik sesler

4

Otomatik şanzıman çalışırken normal olmayan sesler çıkarmaya başladıysa dikkatli olmak gerekir. Özellikle hızlanma sırasında gelen uğultular, ince ıslık sesleri veya metal sürtme sesleri mekanik aşınmaların göstergesi olabilir. Bu sesler ilk başta hafif olsa da zamanla artış gösterebilir ve daha büyük arızaların habercisi olabilir.

Şanzıman yağı kaçakları

5

Aracın park edildiği yerde kırmızı, kahverengi veya koyu renkli yağ lekeleri görmek şanzıman yağı kaçağına işaret edebilir. Şanzıman sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için yeterli yağ basıncına ihtiyaç vardır. Yağ seviyesinin düşmesi, vites geçiş problemlerinden aşırı ısınmaya kadar birçok farklı soruna yol açabilir.

Özellikle vites geçişlerinde sarsıntı yaşanması, devir yükselmesine rağmen aracın hızlanmaması, vites geçişlerinde gecikme görülmesi ve şanzımandan gelen alışılmadık sesler en önemli belirtiler arasında yer alıyor. Bu işaretlerden bir veya birkaçını fark ediyorsanız sorunun büyümesini beklemeden aracınızı kontrol ettirmeniz faydalı olacaktır.

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