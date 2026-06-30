iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Apple, iOS 26.5.2 güncellemesini yayımladı. Güncelleme, iPhone'lardaki birçok güvenlik açığını gideriyor.

Apple, iPhone’ların yeni büyük güncellemesi iOS 26.5’i mayıs ayında dünya çapında yayımlamıştı. Haziran başınad ise bu güncellemeye .1 sürümü gelmişti. Şimdi ise firma iOS 26.5.2 sürümüyle karşımıza çıktı. Yeni sürüm dün itibarıyla desteklenen iPhone’lar için sunuldu.

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Peki iOS 26.5.2 neler sunuyor? Nasıl yenilikleri iPhone’lara getiriyor? Aslında bu güncelleme, yeni iPhone özelliklerinden ziyade güvenlik odaklı bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki Apple, birçok sorunu iOS 26.5.2 ile çözüyor.

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Çok sayıda güvenlik sorununu gideriyor

Yani anlayafcağınız yeni özellik yok, bunun yerine güvenlik açıklarını ve sorunlarını gidermek için yayımlandı. Hatta firma yaptığı açıklamada yapay zekâ destekli saldırılarla ilgili endişeler nedeniyle güncellemeleri planlanandan daha erken yayınladığını da belirtti.

iOS 26.5.2 sürümünde toplamda 25’ten fazla güvenlik düzeltmesi bulunuyor. Bunlar arasında veri sızıntılarına yol açabilecek açıklar, çekirdek düzetlemeleri, kullanıcı deneyimine zarar veren sorunlarda iyileştirmeler gibi şeyler var. Firma, hiçbir açığın şimdiye kadar sorun oluşturmadığını da belirterek bizleri rahatlatıyor.

Normalde bu düzeltmelerin iOS 26.6 ile gelmesi bekleniyordu ancak endişeler nedeniyle daha fazla bekletmek istemedi ve hızlıca yayımlama kararı aldı. iOS 26.5.2’yi direkt “Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi” kısmından telefonunuza yükleyebilirsiniz.