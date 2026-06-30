Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple, iOS 26.5.2 güncellemesini yayımladı. Güncelleme, iPhone'lardaki birçok güvenlik açığını gideriyor.

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, iPhone’ların yeni büyük güncellemesi iOS 26.5’i mayıs ayında dünya çapında yayımlamıştı. Haziran başınad ise bu güncellemeye .1 sürümü gelmişti. Şimdi ise firma iOS 26.5.2 sürümüyle karşımıza çıktı. Yeni sürüm dün itibarıyla desteklenen iPhone’lar için sunuldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Apple'ın Tüm Ekranlarının Tedarikçileri Değişti: İşte Yeni iPhone Ekran Üreticileri!

Apple'ın Tüm Ekranlarının Tedarikçileri Değişti: İşte Yeni iPhone Ekran Üreticileri!

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

iPhone Ultra'dan Yeni Konsept Video Geldi: İşte Böyle Görünecek! [Video]

iPhone Ultra'dan Yeni Konsept Video Geldi: İşte Böyle Görünecek! [Video]

Peki iOS 26.5.2 neler sunuyor? Nasıl yenilikleri iPhone’lara getiriyor? Aslında bu güncelleme, yeni iPhone özelliklerinden ziyade güvenlik odaklı bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki Apple, birçok sorunu iOS 26.5.2 ile çözüyor.

İçerikten Görseller

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler
apl

Çok sayıda güvenlik sorununu gideriyor

apl

Yani anlayafcağınız yeni özellik yok, bunun yerine güvenlik açıklarını ve sorunlarını gidermek için yayımlandı. Hatta firma yaptığı açıklamada yapay zekâ destekli saldırılarla ilgili endişeler nedeniyle güncellemeleri planlanandan daha erken yayınladığını da belirtti.

iOS 26.5.2 sürümünde toplamda 25’ten fazla güvenlik düzeltmesi bulunuyor. Bunlar arasında veri sızıntılarına yol açabilecek açıklar, çekirdek düzetlemeleri, kullanıcı deneyimine zarar veren sorunlarda iyileştirmeler gibi şeyler var. Firma, hiçbir açığın şimdiye kadar sorun oluşturmadığını da belirterek bizleri rahatlatıyor.

Normalde bu düzeltmelerin iOS 26.6 ile gelmesi bekleniyordu ancak endişeler nedeniyle daha fazla bekletmek istemedi ve hızlıca yayımlama kararı aldı. iOS 26.5.2’yi direkt “Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi” kısmından telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da kitaplarda 4 Al 3 Öde kampanyası devam ediyor. Biz de bu kampanya kapsamında alabileceğiniz her türden kitabı derledik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

iOS 27 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler

iOS 27 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

10.000 Nit Parlaklık, 11.000 mAh Bataryayı Uygun Fiyata Sunan Telefon HONOR X80 Pro Max Tanıtıldı

10.000 Nit Parlaklık, 11.000 mAh Bataryayı Uygun Fiyata Sunan Telefon HONOR X80 Pro Max Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, Büyük Batarya Sunan Xiaomi Redmi 17C Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, Büyük Batarya Sunan Xiaomi Redmi 17C Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Uygun Fiyata Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7’yi Kaçırmayın: A101, Ucuz Samsung, Redmi, OPPO Telefon Satıyor

Uygun Fiyata Samsung Galaxy S25 Ultra, Z Flip7’yi Kaçırmayın: A101, Ucuz Samsung, Redmi, OPPO Telefon Satıyor

Apple iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Opel'den Çatalca'da Otoyolda Yanan Araç Hakkında Açıklama: "Elektrikli Değil"

Opel'den Çatalca'da Otoyolda Yanan Araç Hakkında Açıklama: "Elektrikli Değil"

Modern SUV Arayanların Favorisi: 2026 Kia Sportage Alınır mı? Tasarımı, Donanımı ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Modern SUV Arayanların Favorisi: 2026 Kia Sportage Alınır mı? Tasarımı, Donanımı ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com