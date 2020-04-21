Şili, Koronavirüs Bağışıklık Pasaportu Dağıtacak

Güney Amerika ülkesi Şili, koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen insanlara “bağışıklık pasaportu” verecek. Bağışıklık pasaportunu alan insanlar, koronavirüs salgınına karşı alınmış tedbirlerden muaf olacaklar.

Koronavirüs dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi Güney Amerika’da da kendini gösteriyor. Birçok Güney Amerika ülkesi koronavirüs salgını ile mücadele ediyor ve ülkelerin yönetimleri salgının yayılmaması için önlemler alıyorlar.

Güney Amerika ülkesi olan Şili de koronavirüs salgın ile mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin koronavirüs veri tabanına göre Şili’de şu anda 10.507 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle 139 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele için bir takım önlemler alan Şili hükümeti, şimdi de koronavirüse yakalanıp iyileşen insanlara bir belge vermeye hazırlanıyor. Pazartesi günü yapılan açıklamada koronavirüse yakalanıp iyileşen insanlara “bağışıklık pasaportu” verileceği duyuruldu.

Şili'nin koronavirüs bağışıklık pasaportu, hayata geçmesi halinde tüm dünyada bir ilk olacak.Şu ana kadar hiçbir ülke koronavirüsten kurtulanlara resmi bir belge vermek gibi bir girişimde bulunmadı. Bununla birlikte bilim insanları, koronavirüsü atlatıp, yeniden virüse yakalanan vakalar olduğunu da hatırlatıyor.

İyileşen insanlara verilecek bağışıklık pasaportu, bu insanların çalışmaya geri dönmesini sağlayacak. Bağışıklık pasaportu uygulaması ile ilgili Washington Post’a açıklama yapan Şili Sağlık Bakanı Jaime Mañalich, iyileşen insanların risk oluşturmadıklarını, topluma muazzam şekilde yardım edebileceklerini söyledi.

Bağışıklık pasaportu uygulamasının yeniden tartışılması isteniyor

Şili Halk Sağlığı Müsteşarı olan Paula Daza, Şili’de koronavirüse yakalanıp iyileşen insan sayısının 4.600’den fazla olduğunu açıkladı. Bu insanlardan başvuranlar, bağışıklık pasaportunu alabilecekler ve çalışmaya geri dönebilecekler.

Şili hükümetinin uygulamaya sokacağı yeni uygulama, ülke içinden eleştirilerle karşılaştı. Uygulamayı eleştiren insanlar, kararın Şili İmmünoloji Derneği’ne danışılmadan alındığını söylüyorlar.

Şili Sağlık Birliği ve Sağlık Politikası Teknik Sekreteri Cristóbal Cuadrado da uygulamayı eleştiren arasında yer alıyor. Cuadrado, koronavirüse karşı gelişen bağışıklığın uzun süreli olup olmadığı konusunda şüphelerin olduğunu söyledi. Cuadrado, bu nedenle uygulama başlamadan önce hükümetin uzmanları sürece dahil etmesi ve uygulamanın yeniden tartışılması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını görülen ülkelerden olan Şili’de saat 22:00’den sonra sokağa çıkmak yasaklandı. Ülkede ilan edilen felaket durumu üzerine okullarda tatil edildi. Şili’de okullar, mayıs sonuna kadar kapalı kalacak.