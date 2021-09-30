Turkovac'ın Ne Zaman Seri Üretime Geçeceği Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Aşının en kısa sürede seri üretime geçeceğini ve insanlığın hizmetine sunulacağını söyleyen Erdoğan, bir kez daha 'paylaşma' vurgusu yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşı ile ilgili çok net bir tarih verdi.

Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği ve faz çalışmaları devam eden Turkovac isimli koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaların sahibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, aşının ne zaman seri üretime geçeceğine dair yeni bir tahminde bulunuldu.

Erdoğan, daha önceki dönemlerde de yaptığı açıklamayı yenileyerek, "Turkovac ve diğer milli aşı adaylarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı. Peki bu en kısa zamandan kasıt neydi? Zira daha önce yapılan açıklamalarda da yerli koronavirüs aşısı için defalarca tarih verilmişti. Bu kez ne değişti?

Sağlık Bakanı: Onay alırsa ekim ayında seri üretime geçecek

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı için "Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Bu kez her şeyin daha net olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'nin bazı bölgelerinde faz-3 çalışmaları devam eden aşı için herhangi bir yan etki bildiriminin olmaması, yolun sonuna gelindiğinin açık bir göstergesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer açıklamalarda ise paylaşma vurgusu yapıldı. "Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin, aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir. Ülkeler arasındaki gelir farklılıkları aşıya ve sağlık hakkına erişimde engel teşkil etmemelidir. Bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanışmanın azami derecede sağlanması hayati öneme haizdir. Adil, bilimsel ve insani yaklaşım bunu gerektirmektedir. Bu anlayışla 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan diğer kritik malzemeyi ulaştırdık. Başka ülkelerden tedarik ettiğimiz aşıların bir kısmını talep eden ülkelerle paylaştık. Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü nüfusumuzda ikinci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık." diyen Erdoğan, aşının zorluklar içerisinde olan devletlerle paylaşılacağının sinyallerini bir kez daha vermiş oldu.